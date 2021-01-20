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Украинскую телеведущую наняли на экзотическую "работу" в Азии

20 января 2021, 20:11

Телеведущая тревел-шоу "У кого больше?" Ольга Манько рассказала, как случайно устроилась на одну работу, а оказалось, что услуги нужны иного характера.

Ольга Манько
Ольга Манько / Instagram

Казалось бы - какую работу может предлагать девушка иностранкам в Таиланде? Украинская телеведущая Ольга Манько во время съемок реалити "У кого больше?", которое показывает Новый канал, устраивалась помощницей по особым поручениям к тайке. Работа ей показалась хорошей, так как обычно приходится работать в условиях антисанитарии, на помойке, или того хуже. Этого требуют правила шоу - ведущих "закидывают" в страну на 3 дня, и те сами должны искать работу, питание и жилье.

В этот раз оказалось, что это, скорее, должность "дринк-бади", то есть "собутыльницы" на вечеринках.

"Я просто писала заранее многим местным жителям, что ищу работу, - рассказывает девушка. - Случайно наткнулась на эту женщину, и она согласилась меня принять. Приехала к ней, а оказалось, что ей просто нужен был человек, с которым можно затусить".Читайте также"Тело болело два дня": телеведущий испытал на себе традиционное развлечение в Таиланде

Сначала девушки поехали на пляж, на пробежку. Но закончилось все не спортом, а бокалом игристого на берегу океана. Работодательница Оли призналась, что давно не была на свидании, потому что не умеет знакомиться с мужчинами, флиртовать. Ей даже брачные агентства не помогли, так что украинка предоставила свои услуги.

"Я предложила тайке сделку: за то, что найду ей парня и устрою свидание, она удвоит мне зарплату, - рассказывает Оля. - Женщина согласилась. И мы нашли парня прямо на пляже. Они с моей тайской подругой обменялись телефонами и назначили свидание".

Казалось бы для победы на шоу оставалось только, чтобы парень пришел на свидание, но тут Ольгу ждало разочарование из-за ненадежности знакомства на улице.

Побелила ли Ольга на шоу "У кого больше?", или нет, можно узнать в полном выпуске шоу.

Все новые выпуски проекта выходят на Новом канале по субботам в 12-00.

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