Умер Вячеслав Полейко - автор шуток Петросяна и других юмористов

Вячеслав Полейко - биография и причина смерти / кадр с выступления на Youtube

Писатель Вячеслав Полейко скончался рано утром третьего февраля, но о его смерти сообщили поздно в ночь на 4 февраля.

О смерти Полейко рассказал комик-стендапер Александр Морозов, который также сотрудничал с именитым автором. Причину смерти Полейко он не уточнил.

"Мы все устали от некрологов, но люди продолжают уходить. Сегодня с утра я узнал о смерти моего друга, автора Кривого зеркала Славы Полейко. И все это время я не знал, что сказать, а сказать нужно было, чтобы его помнили. Слишком много уходит хороших людей. Царствие небесное", – сказал Морозов.

Вячеслав Полейко - биография

Вячеслав Полейко закончил Московский авиационный институт. В 1979 году он начинал карьеру комика в театре Михаила Задорнова.

Полейко - автор монологов Задорнова и Евдокимова, с которыми он начал сотрудничать после знакомства в театре.

С 1987 года Полейко начал сотрудничать с Евгением Петросяном.

Юморист был постоянным автором "Кривого зеркала", а также сочинял репризы для "Новых русских бабок".

Поклонники приносят свои соболезнования по поводу смерти Полейко. Сам Евгений Петросян пока хранит молчание по поводу трагедии.