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Умер Пол Риттер - звезда фильма Квант Милосердия про Джеймса Бонда

6 апреля 2021, 13:42

Сыгравший Анатолия Дятлова в Чернобыле Пол Риттер умер от тяжелой формы онкологии в 55 года.

Пол Риттер
Пол Риттер / кадр из тс Код Убийства

Британский актер Пол Риттер, который сыграл в сериале Крейга Мазина Чернобыль (2019) умер после долгой борьбы с онкологией.

Как сообщает The Guardian, о смерти актера сообщил его агент.

"С большим сожалением мы можем подтвердить, что Пол Риттер скончался прошлой ночью. Он мирно умер дома со своей женой Полли и сыновьями Фрэнком и Ноем рядом с ним. Ему было 55 лет, и он страдал от опухоли мозга. Пол был исключительно талантливым актером, сыгравшим огромное количество ролей на сцене и экране с необычайным мастерством. Он был невероятно умным, добрым и очень забавным. Нам будет его очень не хватать", - сказал агент актера.

Пол Риттер - биография

Пол Риттер известен по роли Анатолия Дятлова в сериале "Чернобыль" от HBO. Он также снялся в картине "Гарри Поттер и принц-полукровка". Пол Риттер известен по ролям в блокбастерах Квант милосердия, телесериал Большие надежды, Код убийства Орел Девятого легиона, Инферно.

Пол Риттер родился 5 марта 1966 года. Он был жена, у него есть двое сыновей. Последнее время он лечил онкологию головного мозга, но оставался дома. В 2021 году про него выйдет документальный фильм "Ужин в пятницу.

Особую популярность он начала получать в 90-х, начав играть в сериале Счет - про британскую полицию.

Пол Риттер - фильмография

2000 г. - Девять жизней Томаса Каца - Дэйв

2002 г. - Эстер Кан - Альман, фотограф

2004 г. - Распутник - Шиффинч

2005 г. - В ясный день - Безумный Боб

2007 г. - Сын Рамбоу - Учитель географии

2007 - Ганнибал: Восстание - Заключенный Луи

2007 – Walking the Dead - Алан Пирс - Сериал

2008 г. - Другой мужчина - Парень

2008 - Квант Милосердия - Гай Хейнс

2009 г. - Гарри Поттер и Принц-Полукровка - Элдред Уорпл

2009 - Мальчик из ниоткуда - Popjoy

2010 г. - Никакого давления - Офис-менеджер - Короткометражный фильм

2011–2020 гг. - Ужин в пятницу вечером - Мартин Гудман - Сериал обычный, Все 37 серий

2011 г. - Большие Надежды - Джон Уэммик

2011–2013 гг. - Вера - Д-р Билли Картрайт

2011 г. - Устранение: Арчи Куксон - Эннис Миллер

2012 г. - Комедийная витрина - Джим Костелло

2012 - Дирк Джентли - Оливер Рейнольдс

2012 - Генрих IV, часть 2

2014 г. - Круг Блетчли - Профессор Мастерс - Сериал

2014 -Томми Купер: Не так, как это - Эрик Сайкс

2014 - В погоне за тенями - Леонард Вэнс

2014 - Игра - Бобби Уотерхаус

2014 - Мапп и Люси - Преподобный Кеннет Бартлетт

2014 - Люкс Française - Месье Дюбуа

2014 - Плебс - Анджело - Сериал

2015–2018 гг. - Не в обиду - Рэндольф Миллер

2015 г. - Top Coppers - Гарри Маккрейн

2015 - Последнее Королевство - Король Передур - Сезон 1: Эпизод 6

2015 - Мы обречены! История отцовской армии - Джимми Перри

2016 г. - Их лучшие - Раймонд Парфитт

2016 - Вероятные истории Нила Геймана - Доктор Бенхам / Мартин / Мистер. Альман

2016 - Инферно - CRC Tech Арбогаст

2017 - Городские мифы - Дэйв

2017 - Электрические сны Филипа К. Дика - Франклин

2017–2020 гг. - Трусость - Бенджамин Стивенс

2018 г. - Тоска по любви - Питер

2018 - Подтягивания - Вернер Линхард

2019 г. - Сопротивление - Генерал Ормонд Винтер

2019 - Чернобыль - Анатолий Дятлов

2019 - Захват - Маркус Леви

2019–2020 гг. - Суд над Кристин Киллер - Джереми Хатчинсон

2000 г. - Девять жизней Томаса Каца - Дэйв

2002 г. - Эстер Кан - Альман, фотограф

2004 г. - Распутник - Шиффинч

2005 г. - В ясный день - Безумный Боб

2007 г. - Сын Рамбоу - Учитель географии

2007 - Ганнибал: Восстание - Заключенный Луи

2007 – Walking the Dead - Алан Пирс - Сериал

2008 г. - Другой мужчина - Парень

2008 - Квант Милосердия - Гай Хейнс

2009 г. - Гарри Поттер и Принц-Полукровка - Элдред Уорпл

2009 - Мальчик из ниоткуда - Popjoy

2010 г. - Никакого давления - Офис-менеджер - Короткометражный фильм

2011–2020 гг. - Ужин в пятницу вечером - Мартин Гудман - Сериал - Все 37 серий

2011 г. - Большие Надежды - Джон Уэммик

2011–2013 гг. - Вера - Д-р Билли Картрайт

2011 г. - Устранение: Арчи Куксон - Эннис Миллер

2012 г. - Комедийная витрина - Джим Костелло

2012 - Дирк Джентли - Оливер Рейнольдс

2012 - Генрих IV, часть 2

2014 г. - Круг Блетчли - Профессор Мастерс - Сериал

2014 -Томми Купер: Не так, как это - Эрик Сайкс

2014 - В погоне за тенями - Леонард Вэнс

2014 - Игра - Бобби Уотерхаус

2014 - Мапп и Люси - Преподобный Кеннет Бартлетт

2014 - Люкс Française - Месье Дюбуа

2014 - Плебс - Анджело - Сериал

2015-2018 гг. - Не в обиду - Рэндольф Миллер

2015 г. - Top Coppers - Гарри Маккрейн

2015 - Последнее Королевство - Король Передур - Сезон 1: Эпизод 6

2015 - Мы обречены! История отцовской армии - Джимми Перри

2016 - Вероятные истории Нила Геймана - Доктор Бенхам / Мартин / Мистер. Альман

2016 - Инферно - CRC Tech Арбогаст

2017 г. - Городские мифы - Дэйв

2017 - Электрические сны Филипа К. Дика - Франклин

2017–2020 гг. - Трусость - Бенджамин Стивенс

2018 г. - Тоска по любви - Питер

2018 - Подтягивания - Вернер Линхард

2019 г. - Сопротивление - Генерал Ормонд Винтер

2019 - Чернобыль - Анатолий Дятлов

2019 - Захват - Маркус Леви

2019–2020 гг. - Суд над Кристин Киллер - Джереми Хатчинсон

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