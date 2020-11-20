"Уже более семи месяцев": танцор Женя Кот раскрыл свое утреннее увлечение

Евгений Кот / Пресс-служба

Победитель Танців з зірками 2019 танцор Евгений Кот рассказал, что он делает по утрам для заряда бодрости и поддержания формы.

Как известно, занятия танцами приравнивается к спорту, и вполне позволяет держать себя в форме, но вот для заряда себя энергией на весь день, у каждого свои способы. За кулисами шоу Дети против звезд, которые показывает Новый канал, хореограф Евгений Кот рассказал, что онл делает каждое утро. Уже более полугода он обливается ледяной водой.

"У меня есть целый комплекс упражнений, которые я выполняю, - рассказывает хореограф. - Но для начала обливаюсь холодной водой. Практикую обливание уже более семи месяцев. Затем 200 раз отжимаюсь и 40 минут занимаюсь с гантельками, резинками и эспандерами. И конечно, хорошо растягиваюсь".

А еще по словам Евгения, энергию телу дает здоровый завтрак. Признается, что обожает блюда, которые готовит его жена.Читайте такжеИзвестная ведущая объявила, что ждет первенца

"Утром пища должна быть вкусной, полезной и сытной, - рассказывает хореограф. - Чаще всего им каши с фруктами, яичные и морепродукты. И обязательно пью кофе с молоком или капучино".

Кстати, основная работа над собой должна проводиться именно в утренние часы. Ведь это самый благоприятный и самый время для программирования себя на позитивный лад, который продлится весь день. А без должной разминки утром, тело модет плохо слушаться днем.

Напомним, что среду в 19:00 Новый канал показывает шоу Дети против звезд, в котором участники иногда рассказывают про себя очень личные истории.