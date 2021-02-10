В королевской семье Великобритании пополнение

Принцесса Евгения / instagram.com/princesseugenie/

Королева Великобритании Елизавета II снова стала прабабушкой - ее внучка Евгения впервые родила сына.

Как сообщается на официальном сайте королевской семьи, это первый сын принцессы Евгении.

Сыну Евгении еще не дали имя, но он уже "подвинул" в очереди на престол младшего сына Королевы принца Эдварда. Он был 11, а теперь стал 12 в очереди на трон.

Роды состоялись в частной лондонской клинике Портленд.

Молодая мать и ребенок чувствуют себя хорошо. Родители даже пошли наперекор традиции королевской семьи - Евгения опубликовала в Instagram трогательное черно-белое фото сына.

Во время карантина они гостили в Виндзорском дворце, но последнее время переехали в Фрогмор Коттедж, дом принца Гарри и Меган Маркл, пишет BBC

Как известно, принцесса Евгения не входит в число высокопоставленных членов королевской семьи. Сохраняя титул и некоторые привилегии, она занимается той работой, которая ей нравится, и не связана этикетом так, как ближайшие наследники Елизаветты. В таком же статусе и принцесса Беатрис - еще одна внучка Елизатеты.