В Москве знаменитый блогер устроил масштабную аварию с 5 авто

ДТП / Pixabay

В Москве на Смоленской площади 1 апреля случилась крупная авария: столкнулись 5 машин.

В ДТП попали два Ауди, Фольксваген, Рейндж Ровер и Мицубиси.

Как сообщает телеграм-канал Mash, у девушки в Фольксвагене открытый перелом голени, она госпитализирована. Один из предположительных виновников на Мицубиси скрылся.

Как сообщает РИА Новости, предположительным виновником ДТП является блогер Эдвард Бил, который сообщил правоохранителям, что в момент аварии, за рулем его спорткара Audi RS 6 Avant был его друг.

По словам очевидцев, водитель Мицубиси уклонялся от резко перестроившейся в его полосу спорткара.

На место аварии уже прибыл менеджер блогера Влад Кертиев, которого некоторые СМИ приняли за самого Эдварда Била. Оба участвовали в съемках очередного ролика. Он признался, что ему принадлежит одна из машин.

Как известно, авария произошла в 11.40 при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади. Один из водителей выехал на встречную полосу, спровоцировав аварию.

Пострадавшую девушку с переломом отправили в реанимацию, другого водителя извлекали час.

Свидетель аварии успел догнать Мицубиси Аутлендер 38-летнего московского бизнесмена на своей машине. Мужчина заявил, что объезжал яму, и скрылся. С ним в салоне был ребенок.