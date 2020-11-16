В сети показали последнее фото Армена Джигарханяна перед смертью

Армен Джигарханян / УНИАН

В сети показали последнее прижизненное фото актера Армена Джигарханяна, который перед смертью успел еще раз жениться и переписал завещание.

Сын Татьяны Власовой - последней жены Армена Джигарханяна показал фото актера в соцсетях, пишет издания 7 Дней.ру.

Сын Власовой Степан показал фото Джигарханяна до госпитализации.

"Незадолго до последней госпитализации", - подписал он фото.

Армен Джигарханян / скриншот

Армена Джигарханяна не стало 14 ноября. В дни перед смертью актер болел и самостоятельно уже не передвигался, ему пришлось использовать инвалидную коляску. Появились у артиста перед смертью и проблемы с почками.

За умирающим Джигарханяном ухаживала его бывшая жена Татьяна Власова, с которой он успел снова узаконить отношения.

Напомним, что перед смертью у Джигарханяна отказали почки.

Как ранее сообщал Главред, бывшая жена Джмгарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская не пришла на похороны.