Бывшая молодая жена Армена Джигарханяна не пойдет на его похороны

Бывшая жена Армена Джигарханяна отказалась идти на его похороны / 7days.ru

Утром в субботу, 14 ноября, умер Армен Джигарханян - легендарный актер, народный артист СССР Армен Джигарханян. Его бывшая жена, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, высказалась о смерти актера и отметила, что не пойдет на его похороны.

"Для меня он умер три года [назад], когда меня лишили возможности быть рядом, видеть его, разговаривать с ним. Ведь он был со мной почти половину моей жизни", — заявила Цымбалюк-Романовская в комментарии КП.

Она добавила, что Джигарханян мог бы прожить дольше, если бы его не лишили возможности "оставаться на виду и быть востребованным".

"У меня щемящее чувство из-за того, что Армену Борисовичу было тяжело в последние три года. Мне, сделавшей многое для того, чтобы он был востребован, чтобы выходил на сцену, был занят работой в театре, грустно думать, что его заперли дома, что он выходил подышать свежим воздухом только с разрешения, когда его на улице никто не мог увидеть. Он вел совершенно закрытый образ жизни, который я бы ему не пожелала. Да и он этого не хотел", - сказала бывшая жена актера.

Бывшая супруга артиста отметила, что вряд ли пойдет на его похороны.

"Не знаю... Мне бы не хотелось встречаться с людьми, которые были рядом с ним в последние три года. Они могут среагировать на меня как угодно. Зачем провоцировать? Да и сам Армен Борисович не ходил на похороны близких людей. Он не был на похоронах даже собственной матери. Он говорил, что ему важно запомнить человека живым. Может быть, это была защитная реакция. Я тоже хочу запомнить его таким, каким я его знала – талантливым, харизматичным, сильным, витальным, красивым…", - сказала Цимбалюк-Романовская.

Джигарханян мог бы прожить дольше, убеждена его бывшая жена / Instagram

Отметим, брак Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской был расторгнут в конце января 2018 года. В октябре 2017-го артист утверждал, что его жена, которая младше его на 50 лет, специально выставляла его больным, чтобы захватить Московский драматический театр.

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