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"Он понимал, что уходит": друг Армена Джигарханяна рассказал о его последних днях

14 ноября 2020, 11:17

В последнее время Армен Джигарханян говорил медсестре, которая жила при нем постоянно: "Очень хочется пожить".

Армен Джигарханян
Армен Джигарханян чувствовал, что уходит / УНИАН

Утром в субботу, 14 ноября, в больнице умер легендарный актер, народный артист СССР Армен Джигарханян. Причина смерти – отказали почки. Его друг Артур Согоманян, который опекал его последние годы и всегда был рядом, рассказал о последних днях жизни легендарного актера.

"Армен Борисович попал в больницу в середине октября. У него был такой букет заболеваний, он, бедный, сильно мучился, живого органа у него не было, и это никакое не преувеличение. И тут стали отказывать почки. С ними давно были проблемы. Еще до больницы, когда он находился дома, было так - выпивал литр воды, а всего 70 граммов на выходе. Опухал. Уже в больнице ему раз в три дня делали гемодиализ. Три последних дня почки совсем не работали, и врачи пытались запустить почки", - сказал Согоманян в комментарии МК.

По его словам, Армен Борисович был в сознании.

"Да, я с ним два дня назад говорил по телефону", - сказал Согоманян, и обратил внимание на то, что Джигарханян понимал, что уходит.

"Мне кажется, он понимал, что уходит. В последнее время, дома он говорил Людмиле, медсестре, которая жила при нем постоянно: "Очень хочется пожить". Казалось бы, он человек одинокий, но он так любил жизнь, так держался за неё, а она за это держала его. Врач мне рассказал, что в последние дни у него как будто случилось просветление что ли. Он позвал главврача и прямо спросил: "Скажи честно, сколько мне осталось?" А сегодня в шесть утра у него остановилось сердце", - раскрыл подробности друг Джигарханяна.

Согоманян также рассказал о последнем праздновании Дня рождения великого артиста – 3 октября он отметил юбилей 85 лет.

"Ой, как же он был счастлив, что ему устроили такой праздник! Что он наконец приехал в свой театр, увидел всех артистов. И все дни после празднования по много раз пересматривал фильм, который ему подготовили ребята. Радовался как ребёнок. А потом резко начались проблемы с почками", - сказал он.

Отметим, Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 в Ереване, который тогда входил в состав СССР. Учился в Ереванском художественно-театральном институте. Играл в театре и снимался в кино, пишет Wikipedia.

Армен Джигарханян - о чем сообщалось ранее:

  • Утром 14 ноября легендарный актер, народный артист СССР Армен Джигарханян умер.
  • В июне 2020 Армен Джигарханян попал в реанимацию - у него случился инсульт.
  • В апреле 2018-го состояние актера ухудшилось после просмотра ток-шоу Пусть говорят, где обсуждали "подробности" его развода. СМИ узнали, что в Джигарханяна случился инфаркт.
  • После развода с русской пианисткой Виталиной Цимбалюк-Романовской, который произошло в 2017 году, у Армена Джигарханяна усилились проблемы с сердцем.

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