В сети раскрыли правду про съемки шоу Від пацанки до панянки 2021

Від пацанки до панянки 2021 / Новый канал

Директор Школы леди Татьяна Мокрди, уже известная про обновленном 4 сезону Від пацанки до панянки, ответила на самые животрепещущие вопросы, которые фанаты задают перед началом проекта.

Татьяна Мокриди в своем Instagram рассказала про съемки 5 сезона шоу, и объяснила, кого показали в трейлере на Новом канале.

"Новий канал не стал скрывать лицо участниц Від пацанки до панянки 5. И показал девушек крупным планом в промо. Но! И здесь без интриги не обошлось! В волшебном лифте рекламы "подъемноӥ весны" находятся не только ученицы Школы леди, но и актрисы-пацанки. Поэтому зрителей ждет эфирний сюрприз", - рассказала она.Читайте такжеВід пацанки до панянки 2021 - что будет в 5 сезоне

Від пацанки до панянки 2021 / Новый канал

Она обратила внимание на то, что слухи о якобы съемках шоу по сценарию - не правда.

"У девушек такие собственные историӥ жизни, здесь любые сценаристы и режиссеры слабоваты. Здесь драма на драме... Уже сейчас создано множество фангрупп, аккаунтов-псевдосливов, отслеживаются фамилии участников и делаются ставки на победительницу", - рассказала она.

Мокриди напомнила, что шоу выйдет 1 марта на Новом канале, и пожелал девушка удачи в их нелегкой работе над собой.