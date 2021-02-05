Вдова Кобзона объяснила эпатажное название семейной торговой марки

Иосиф Кобзон / УНИАН

На днях сын Иосифа и Нелли Кобзон решил подать заявку на регистрацию нового товарного знака по примеру знаменитого Западного бренд шампанского "Вдова Клико".

Как сообщает издание Super, информация о регистрации бренда появилась в базе СПАРК-Интерфакс. Сын Кобзона посоветовался с матерью перед тем как запустить его в действие.

Семья Кобзона готовится производить и выпускать алкогольные напитки с собственной винодельни под названием "Вдова Кобзон".

Нелли Кобзон рассказала изданию, что она вовсе не против названия, поскольку не видит в этом "ничего такого".

"Я толком даже не знаю про это. Сын говорил, что "Вдова Клико" очень распространенное шампанское, известное, ну вот. Вы у него спрашивайте. Что вы у меня спрашиваете? На самом деле я же вдова. Ну, не знаю, наверное, мы еще будем это обсуждать, я сейчас не готова вам это сказать", - говорит женщина.Читайте такжеВдову Кобзона обвиняют в мошенничестве на миллионы рублей

Она рассказала, что предпочитает шампанскому красное вино. Женщина завершила разговор тем, что она не уверена по поводу этой темы и разговора, и не готова отвечать журналистам.

В базе в описании к торговому знаку утверждается, что его регистрируют для вина, бренди, водки, ликера, рома, саке и других напитков.

Отметим, что Иосиф Кобзон был женат трижды. Второй его супругой была певица и актриса Людмила Гурченко, а первой – певица Вероника Круглова, которая в настоящий момент проживает в США.

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. Последние дни он находился в реанимационном отделении в одной из столичных клиник.