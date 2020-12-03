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Вера Кекелия выпустила новый клип с ребенком и мужем

3 декабря 2020, 12:06

Украинская певица Вера Кекелия, которая недавно стала мамой в первый раз, записала клип со своими родными.

Вера Кекелия
Вера Кекелия - Люби мене / кадр из клипа

Украинская певица Вера Кекелия написала песню и сняла клип на стих поэтессы Лины Костенко.

Участница Голоса впервые показалась в кадре вместе с мужем и их ребенком.

Слова к песне написала сама Вера Кекелия, музыку она писала с мужем Романом Дудой. Для песни использовался стих Лины Костенко.

"Хочу поблагодарить Лине Костенко за ее творчество, по ее стихи, один из которых вдохновил меня на написание песни "Люби меня".

Хочу поблагодарить свое прошлое и вселенную за то, что имею сейчас! На мой взгляд ничего ценнее семью в мире нет. Все переживания и неудачи воспринимаются очень просто, когда в руках держишь драгоценное - своих детей!", - прокомментировала песню Кекелия.

По словам певицы, режиссером и оператором клипа стала ее подруга Марта Адамчук. монтажем занимался Тим Касаткин.

Вера Кекелия Люби мене клип - смотреть видео:

Вера Кекелия Люби мене - слова и текст

Твої очі питають Так чи Ні

Думки говорять, а губи німі

Засмученіі тіні залишились на стіні

Чи ти мій сон, чи моя уява

Чи просто ніжні спогади

Люби мене міцно міцно

Поки любов жива і чиста

Люби мене неначе вперше

Наша любов неба вище

Згадую ті ночі і тихо молю

Чекай, зажди, побудь зі мною

Тримай руку мою

Марю тобою, тобою дихатиму

Ти залишишся в серці моєму

На сьогодні, на завтра, на вік

Люби мене міцно міцно

Поки любов жива і чиста

Люби мене неначе вперше

Наша любов неба вище

Уривок з вірша Ліни Костенко:

[Розкажу тобі думку таємну

Дивний здогад мене обпік

Я залишуся в сердці твоєму

На сьогодні, на завтра, на вік]

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