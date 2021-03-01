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Від пацанки до панянки 5 сезон 1 выпуск 01-03-2021: знакомство с участницами

1 марта 2021, 21:02

Премьера Від пацанки до панянки 2021 состоялась 1 марта. Что показали в 1 выпуске Від пацанки до панянки 5, и как прошло знакомство с участницами - читай на Главреде.

Від пацанки до панянки 5 сезон 1 выпуск 01-03-2021 смотреть онлайн
Від пацанки до панянки 5 сезон 1 выпуск 01-03-2021 смотреть онлайн / Новый канал

Новый сезон Від пацанки до панянки 2021 можно будет смотреть онлайн. Первый выпуск 5 сезона Від пацанки до панянки вышел 1 февраля на Новом канале в 19-00. В этом выпуске педагоги решили провести пацанкам первую встречу и так же начали знакомить с их жизнями зрителей.

В первом выпуске Від пацанки до панянки 2020 участницы напились, после встречи в поле отправили в спальный район, где "отметили" знакомство и устроили дебош.

Педагоги нового сезона Пацанок - Татьяна Мокриди, Ирина Зайцева и Катерина Виноградова.

Учителя решили устроить девушкам встречу в определенном месте рядом со словом Zалежні. Девушки сразу же устроили драку между собой.

Для девушек устроили испытание - во дворике была шумная компания "гопников", которые пили водку с пивом и рыбкой, и шумно между собой общались. Это были нанятые актеры, которые вовлекли девушек в свою пьянку.Читайте такжеВ проекте Від пацанки до панянки 2021 кардинально поменяли правила

"Провалили экзамен с треском, – рассказывает Екатерина. – Девушки присоединились к компании "гопников". Начали выпивать с ними, а потом выяснять друг с другом отношения".

И снова поддались на очередную провокацию преподавателей. Девушки вместе с "гопниками" взломали замок в чужой гараж. И начали выносить из него все пожитки. А потом открутили колеса старенького автомобиля.

Следующая остановка банды пацанок – библиотека. В ней участницы должны доказать, что умнее предыдущего поколения. Таким образом дирекция увидит, действительно ли поколение Z, которое представляют девушки, развитее, чем предыдущее.

Від пацанки до панянки 5 сезон 1 выпуск смотреть онлайн 01-03-2021: анонс

Все выпуски Від пацанки до панянки выходят по понедельникам в 19-00 на новом Канале. Также смотреть онлайн и читать описание выпуском вы можете на Главреде.

новости шоу бизнеса Новый канал Від пацанки до панянки 5 сезон онлайн
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