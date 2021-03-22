Від пацанки до панянки 5 сезон 4 выпуск 22-03-2021 - кто ушел

Від пацанки до панянки 5 сезон - кто ушел в 4 выпуске / Новый канал

Новый 5 сезон Від пацанки до панянки 2021 можно смотреть онлайн на Телепортале и в Ютубе. Четвертый выпуск вышел 22 марта на Новом канале в 19-00, и конце ушло сразу три девушки.

Пацанки пережили много испытаний и искушений. Даже организацию свадьбы некоторые пережили более спокойно, чем подруги.

Традиционно Дворецкий, которого называют Питер Пэн, пришел и попросил девушек собрать чемоданы - в конце недели они прошли оценивание от преподавателей.Читайте такжеВід пацанки до панянки 5 сезон: что показали в 4 выпуске 22-03-2021

Преподаватели отметили, что девушки их не слышали в течении всей недели.

Наталья Чекуня по их мнению окончательно заигралась, у нее забрали значок лучшей ученицы.

Первой выгнали Анну Савенкову - директор отметила, что она вела себя хуже всех, три раза подралась.

Анна Савенкова / Новый канал

На улице стояло четыре чемодана, а не три. А кто именно покинеш шоу, Новый канал покажет вначале 5 выпуска 29 марта.

Напомним, все новые выпуск шоу Від пацанки до панянки 2020 выходят на Новом Канале в 19-00. Кроме того, их можно смотреть и читать обзоры на Главреде.