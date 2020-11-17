Влад Яма показал, что врачи сделали с поврежденной рукой

Влад Яма / Пресс-служба

Украинский танцор судья повредил руку во время танца с судьей в 12 выпуске шоу 1+1 Танці з зірками. Влад Яма встал в пару с Юлией Саниной и Дмитрием Жуком, а после танца бегом понесся в больницу с рукой.

Влад объяснил в Instagram, что все началось с хруста в кисти во время сложной поддержки, в которой Дима Жук передавал Санину Яме уже ближе к финалу танца. После этого Влад еле дождался завершения выставления оценок, чтобы поехать в больницу.

"Вот здесь, на 10-й секунде, поймал Юлю и услышал хруст в кисти. Дальше сильная боль. Как-то дотанцевал. На комментариях жюри начало пошатывать, последний уже не слышал, но по ощущениям он длился минут 12... В сториз расскажу побробнее, левой рукой неудобно писать. Юлия Санина и Дмитрий Жук, спасибо огромное за эти 22 часа! Вы - крутые! До встречи через неделю!..",- пишет он.

Кроме того утром 17 ноября влад показал, что его руку поместили в специальную туторную повязку - обычная практика для всех специализированных или не государственных клиник, которые заменили гипс более эффективными приспособлениями.

"Терминатор жив", - пишет он.

Влад Яма показал травмированную руку / Instagram