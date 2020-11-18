Влад Яма признался, вернется ли на Танці з зірками и показал рентген руки

Влад Яма / Instagram

Украинский танцор и хореограф, судья Танці з зірками 2020 Влад Яма развеял все слухи, и откровенно ответил на вопрос о том, будет л он судить участников шоу в воскресенье 22 ноября.

"С рабочего графика я не выпадаю. И я думаю , что в воскресенье на Танцах со звездами буду еще в лучшем настроении, чем был в прошлом эфира", - сказал он.

Также Влад Яма уточнил, что с ним, отвечая на тысячи вопросов, которые задавали ему и 1+1 в соцсетях. Перелома у него нет, но тем не менее присутствует другое повреждение.

"Ночью пришлось ехать на рентген сразу после выступления. Перелома нет, но есть серьезный отек и боль все еще беспокоит, потому поеду к врачу узкого профиля на осмотр, чтобы поставить точный диагноз.", - сказал Влад Яма.

Влад Яма раскрыл свое состояние после травмы на Танці з зірками: