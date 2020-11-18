Влад Яма признался, вернется ли на Танці з зірками и показал рентген руки

Судья украинского танцевального шоу Танці з зірками Влад Яма травмировался во время танца с судьями, и срочно покинул шоу для обследования. Теперь стало известно, сможет ли Влад Яма продолжить работу.
Украинский танцор и хореограф, судья Танці з зірками 2020 Влад Яма развеял все слухи, и откровенно ответил на вопрос о том, будет л он судить участников шоу в воскресенье 22 ноября.
"С рабочего графика я не выпадаю. И я думаю , что в воскресенье на Танцах со звездами буду еще в лучшем настроении, чем был в прошлом эфира", - сказал он.
Также Влад Яма уточнил, что с ним, отвечая на тысячи вопросов, которые задавали ему и 1+1 в соцсетях. Перелома у него нет, но тем не менее присутствует другое повреждение.
"Ночью пришлось ехать на рентген сразу после выступления. Перелома нет, но есть серьезный отек и боль все еще беспокоит, потому поеду к врачу узкого профиля на осмотр, чтобы поставить точный диагноз.", - сказал Влад Яма.
Влад Яма раскрыл свое состояние после травмы на Танці з зірками:
- Напомним, что накануне Влад Яма показал, что врачи сделали с его рукой после травмы.
- Ранее появилось видео, на котором Влад Яма описал свое состояние.
- Как известно, Влад Яма танец с Юлией Саниной готовил за ночь до четвертьфинала - он прибыл на съемочную площадку, когда все ушли, а в прямом эфире назвал эту ночь незабываемой.
- В результате танец с очень крутыми поддержками получил высокие баллы от судей, но сам Влад Яма срочно покинул шоу и отправился в больницу.