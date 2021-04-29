Влад Яма впервые признался, как стал профессиональным танцором

Влад Яма / 1+1 Танці з зірками

Танцор Влад Яма, который кроме того, что является судьей популярного проекта Танці з зірками, теперь стал ведущим проекта Твій день на 1+1, откровенно рассказал о танцах в своей жизни.

Влад Яма в эфире шоу Сніданок з 1+1, рассказал, как впервые пошел на танцы.

В первую очередь он отшутится на вопрос ведущих о том, что 30 лет занимается танцами.

Он пошутил, что не 30, а 31 год.

Влад признался, что танцами действительно занимается с детства.

"Хочу поблагодарить родителей, что когда в детстве я пришел и сказал, что хочу пойти на танцы, они ответили - "Да, без проблем", - сказал Яма.

Однако он добавил, что было время, когда маленький Влад Яма мечтал стать профессиональным футболистом.

Он рассказал, дорого ли заниматься танцами.

"Если танцевать для себя и для здоровья, то это может быть достаточно не дорого, это 500-800 грн на месяц, чтобы знакомиться с танцами. Если это профессионально - добавляются костюмы, поездки, и индивидуальные занятия с тренером", - объяснил танцор и добавил, что без тренера этого очень сложно добиться.

Напомним, что посмотреть все выпуски шоу Танці з зірками на 1+1 онлайн можно на сайте 1+1 video.