Шпагатом вверх: Волочкова показала интересный способ езды в авто - фото

Российская балерина сделала очередной шпагат в необычном месте

Эпатажная российская балерина Анастасия Волочкова, которая славится своими повсеместными шпагатами, поэкспериментировала еще раз.

На этот раз, любящая демонстрировать свою растяжку в разных местах, Волочкова выставила ногу из люка автомобиля.

На своей странице в Instagram, подписав свой снимок, балерина спрашивает: "А вы как относитесь к радости, любви и позитиву?!". Но видимо, она так и не узнает, как к позитиву относятся ее фоловеры, потому как комментарии к посту она закрыла.

Читайте также"Травка щекочет": Волочкова призывно раздвинула ноги в шпагате

К слову, балерина любит демонстрировать свою растяжку, иногда даже в минималистических купальниках. Ее часто критикуют и высмеивают за это, но это не останавливает творческую натуру заполнять шпагатами ленты социальных сетей.