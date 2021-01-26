Впервые на шоу Орел и решка ведущими стали двое мужчин

Орел и решка / Пресс-служба

Российский шоумен Александр Гудков и украинский музыкант Иван Дорн, станут новыми ведущими десятого сезона тревел-шоу Орел и решка.

В честь юбилейного сезона проекта, создатели готовят десять выпусков, в каждом из которых в роли ведущих выступят разные звезды.

Александр Гудков с юмором прокомментировал их работу, которая, к слову, прошла удачно.

"Мы с Иваном Дорном на проекте как Дава с Бузовой: поженились и тут же поругались и развелись! Но мы их переплюнем, у нас покруче будет история!" - рассказал Гудков каналу Пятница.

Орел и решка - Александр Гудков / Пресс-служба

Музыкант Иван Дорн сознался, что кайфовал на шоу, так как он - экстремал.

"На Решке я готов на все, я же экстремал по жизни. Я рад прикоснуться к тому, в чем всегда мечтал поучаствовать. Однажды я не прошел кастинг на ведущего в Орел и Решка, и это превратилось в мою мечту. Но, возможно, если бы я когда-то прошел этот кастинг, сейчас я был бы отличным телевизионным деятелем, а не музыкантом", - сообщил он.

Орел и решка - Иван Дорн / Пресс-служба

Куда отправятся герои, кто из них станет обладателем золотой карты, а кому в материальном плане придется "ужаться", узнаем совсем скоро.

Премьера сезона состоится в феврале.

Трэвел-шоу Орел и решка выходит с 13 февраля 2011 года. В разное время его ведущими были Регина Тодоренко, Леся Никитюк, Жанна Бадоева, Анастасия Короткая, Алан Бадоев, Андрей Бедняков и Антон Птушкин.