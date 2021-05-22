Юля Зайка обратилась к Михаилу после драматического финала Холостяка

Юлия Бельченко / instagram.com/julz_seven/

В Украине вечером 21 мая прошел финал шоу Холостяк 11, в котором Михаил Заливако искал себе любовь.

Он незадолго до финала вернул на проект Юлию Бельченко, с которой в течении всего времени у них были очень яркие отношения.

Однако, последняя неделя и пять финальных свиданий удивили зрителей Холостяка, которые не ожидали такого поворота событий.

Сразу после первого свидания Михаил выгнал Розали. А в последний день, когда нужно было дарить кольцо, он выбрал Анну Богдан. такое решение стало резонансным для зрителей проекта, и посыпалось много критики из-за того, что Юлю вернули для того, чтобы снова бросить. Сама девушка в Instagram рассказала о своем разбитом сердце.

"Ты сказал, что это не любовь...⠀Ощущения такие будто мое сердце лопнуло как воздушный шар, в который воткнули кинжал. Внутри кровь медленно стекает с остатков разбитого сердца вниз по внутренним стенкам моего тела...⠀Мне плохо... отвратительное чувство! Когда разбивается сердце - внутри пустота вакуум и пекущая боль.⠀В голове звенит лишь один вопрос: за что ты так со мной?", - пишет она.Читайте такжеХолостяк 2021 финал: кого выбрал Миша в 12 выпуске

Юлия Бельченко / instagram.com/julz_seven/

"Юленько, тримайся. Переконаний, ти зустрінеш свою долю ", - написал ей Григорий Решетник.

С ним не согласились зрительницы: "Просто выбрал бывшую Богдана для из-за статуса", "Гриша, ідіть подалі з своїм шоу", "это реально ужас, буллинг Юли на всю страну! А потом ещё раз поиздевались... позор СТБ", "Последний холостяк что я смотрела", - пишут они.

Поклонницы и поклонники также высказали свою поддержку Юле:

"И слава Богу, такой бриллиант заслуживает лучшего мужчину)", "Все девочки Украины плачут с тобой ", "Это ещё раз подтверждает, что бороться за мужчин бесполезно, обьясняться им в любви, растворяться в них...," - пишут они.

Напомним, что несмотря на то, что в эфир вышел финал проекта Холостяк 2021, на самом деле главный выпуск впереди - 28 мая выйдет шоу Как выйти замуж, в котором участницы и Михаил расскажут о жизни после проекта. Тогда же станет известно, остался Михаил с бывшей Андрея Богдана, или нет.