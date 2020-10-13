"Занимался бл*дством": Дантес сделал публичное признание

Дорофеева, Дантес / https://www.instagram.com/vladimirdantes/

Украинский певец Владимир Дантес, который после Фабрики звезд повстречал Надю Дорофееву и у них закрутились отношения, признался, что до этого всегда изменял своим дамам.

Владимир Дантес разоткровенничался во время нового выпуска шоу Ж F*CKTOR на ютуб канале Радио Люкс.

"У меня измены отсутствуют на данном этапе жизни. В предыдущих отношениях были и я это говорил не раз... Это зависит от разного этапа твоей жизни. Я лишился девственности в 20 лет. Через какое-то время я стал популярным. Я был тогда в каких-то отношениях, но у меня сорвало башню. Мне казалось тогда, что я всем нужен, все хотят меня. Я поступал тогда как свинья. Я занимался бл*дством. Мне наверное чего-то не хватало", - заявил он.

При этом он признался, что сам относился к отношениям несерйозно - говорил одно, а делал другое, и не придавал значения своим изменам.

Ж F*CKTOR Владимир Дантес и его измены смотреть выпуск:

Кстати, уже после выхода интервью, Дантес посмотрел интервью Наташи Королевой и Тарзана Ксении Собчак, и высказал свою поддержку паре.

"Он такой искренний. Ну правда. И я, если что на стороне Тарзана и Наташи. Я за их семью", - подписал он одно из сторис, в котором показывал отрывки из интервью.

Дантес поддержал как мог пару из-за скандала с изменами и вымогательствами, в которые попала пара.

"Честно, это все ужасно! Жалко эту пару сильно", - добавил он.