"Занимался бл*дством": Дантес сделал публичное признание

Владимир Дантес рассказал о своих отношениях до Нади Дорофеевой, и о том, как изменял всем подряд.
Украинский певец Владимир Дантес, который после Фабрики звезд повстречал Надю Дорофееву и у них закрутились отношения, признался, что до этого всегда изменял своим дамам.
Владимир Дантес разоткровенничался во время нового выпуска шоу Ж F*CKTOR на ютуб канале Радио Люкс.
"У меня измены отсутствуют на данном этапе жизни. В предыдущих отношениях были и я это говорил не раз... Это зависит от разного этапа твоей жизни. Я лишился девственности в 20 лет. Через какое-то время я стал популярным. Я был тогда в каких-то отношениях, но у меня сорвало башню. Мне казалось тогда, что я всем нужен, все хотят меня. Я поступал тогда как свинья. Я занимался бл*дством. Мне наверное чего-то не хватало", - заявил он.
При этом он признался, что сам относился к отношениям несерйозно - говорил одно, а делал другое, и не придавал значения своим изменам.
Ж F*CKTOR Владимир Дантес и его измены смотреть выпуск:
Кстати, уже после выхода интервью, Дантес посмотрел интервью Наташи Королевой и Тарзана Ксении Собчак, и высказал свою поддержку паре.
"Он такой искренний. Ну правда. И я, если что на стороне Тарзана и Наташи. Я за их семью", - подписал он одно из сторис, в котором показывал отрывки из интервью.
Дантес поддержал как мог пару из-за скандала с изменами и вымогательствами, в которые попала пара.
"Честно, это все ужасно! Жалко эту пару сильно", - добавил он.
- Напомним, что после того, как в сети разлетелись фото и видео с процессом измены, Тарзан признался в измене Королевой в видеообращении.
- Это связано было вызвано тем, что во время отсутствия Наташи Королевой Тарзан изменил ей, а его любовницы вынесли из дома добра на миллионы рублей.
- Потом появилась информация, что якобы любовница беременна от Тарзана - они слила часть видео с ним в телеграм-каналы.
- После этого Тарзан и Наташа Королева объявили, что будут судиться за публикацию материалов по этом деле в сети и СМИ, потребовали прекратить распространение слухов и пообещали сами сообщать достоверную информацию.
- Однако "любовница" Тарзана не прекращает пиариться на скандале, а в сети появилось фото со стриптизером в больнице - якобы из-за нервов Тарзана госпитализировали.