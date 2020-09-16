"По самые помидоры": Тарзан признался в измене жене

Сергей Глушко / Instagram

Сергей Глушко со сценическим именем Тарзан, признался, что во время отсутствия Наташи Королевой таки изменил своей жене, и за это будет отвечать перед ней и Богом.

Тарзан отметил в своем видеообращении, что инцидент произошел на фоне того, что его "накачали".

"Я хочу официально объявить. Произошел инцидент: я изменил своей жене. И я открыто об этом говорю. Я не буду вторым Михаилом Ефремовым: я не буду говорить, что это был не я, что это был кто-то другой. Это был я. Я мужик на 200 процентов", - сказал он.

Он утверждает, что его "развели" из-за какого-то сексизма и хайпа.

"Предварительно, эту сущности "склеили" меня. Я повелся. Обладали целым набором веществ, которыми довели меня до неадеквата", - сказал он.

По словам Тарзана, его "накачали", устроили секс, записали это на видео, и пошли по всем телеграм-каналам рассказывая о беременности.

Беременности, по словам Тарзана, там быть не может. А вот украшения и деньги бестия украла - за что ее разыскивает полиция, и будет суд.Читайте такжеКоролева и Тарзан пригрозили судом за историю с ограблением и "любовницами"

Тарзан объявил, что в его голове не укладывается, как в 20 с небольшим лет можно такое устраивать.

"Отвечать за измену я буду перед богом и перед любимой женой, а остальное мне фиолетово. Ты и ногтя ее не стоишь. То, что тебя трахнул Тарзан, пусть будет главным событием в твоей жизни. Больше будет только вниз. Они захватили вещи из дома, думая, что это мелочевка, но оказалось, что это дорогие вещи. Теперь на них заведено уголовное дело, и отвечать они будут по самые помидоры", - ответил Тарзан на слова мнимой любовницы.