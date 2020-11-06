Жена Dzidzio Slavia представила новую стебную песню Хочу крутого мена

Slavia / пресс-служба

Украинская певица Славия впечатлила тонокй иронией в новой песне - Хочу крутого мена, которая имеет сразу несколько уровней смысла и оттенком юмора.

Певица Slavia представила новый сингл Хочу крутого мена утром 6 ноября. Песня стала гимном всех девушек, которые хотят удачно выйти замуж, знают себе цену и знают, чего хотят.

"Песня Хочу крутого мена - это женская аффирмация. Гимн всех девушек, которые хотят удачно выйти замуж, знают себе цену, и знают, чего хотят. Здесь есть определенный "стеб" на девушек, которые ходят в рестораны, на охоту" на мужчин. Моя песня - это тест для неуспешных мужчин и корыстных женщин. В них могут возникать странные ощущения, потому что здесь их разоблачают и дискредитируют. Остальные поймут, что это ирония", - сказала девушка про свою песню

Одними из героями песни стали братья Кличко. Боксеры, по словам певицы, являются ярким примером успешных мужчин, украинским брендом.

Ведь, по ее словам, каждой женщине хочется иметь сильное мужское плечо, поддержку, как и каждый мужчина нуждается в женской энергии, которая вдохновляет на рост и развитие.

"Не нужно воспринимать все буквально, надо читать между строк. Я считаю, что песни должны нести не только развлекательный характер, но и поучительный, вызвать какие-то эмоции. Я же уверена, что эта песня вызовет бурю эмоций!" - говорит Slavia.

Slavia / Пресс-служба

Главная идея песни Хочу крутого мена - вдохновить на рост, развитие и успех!

Slavia Хочу крутого мена слушать новую песню:

Slavia Хочу крутого мена - слова и текст

Коханий, ти знов налажав

Коханий, ти дров наламав

Такого я не вибачаю

Нового собі вибираю

Ігристого вип‘ю бокал

І поглядом б’ю наповал

Я знаю, з такою красою

Не довго сидіти святою

Хочу крутого мена

Депутата чи бізнесмена

Щоб міліони заробив

І на моря мене возив

Хочу такого, як Кличко

Щоб цілував моє личко

Щоб, коли треба, захистив

І на руках мене носив

Я хочу новий діамант

Осколки не мій варіант

Щоб точно вже не прогадати

Себе подорожче продати

Бо я хочу мати Порше

І з Лувру яйце Фаберже

Якщо ти мій час забираєш

Віддаш мені все, що ти маєш

Я вибираю собі чоловіка,

Щоб був не юний, не похилого віку

Може бути лисий, або сивуватий

Харизматичний, трохи бородатий

Якщо буде брак, чи можна повернути?

Скільки гарантія, щоб його відчути?

Нового обранця буду страхувати

Якщо вийде з ладу, можу поміняти

Не хочу таксиста, лінгвіста

Артиста і футболіста

Юриста і терориста

Туриста - контрабандиста

"З милим рай і в шалаші"

Цей девіз не до душі

Гріш ціна такому чоловіку,

Що не може заробити на домівку

Гріш ціна такому чоловіку,

Що не може заробити на автівку

Що не може заробити на хатину

Що не може заробити на дитину

Що не може заробити на хатину

Що не може заробити на дитину

Напомним, что летом Slavia представила яркую видео работу под названием "Я тобі не мамка". Трек сразу покорил сердца многих слушателей.