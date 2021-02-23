Жена Монатика похвалилась потрясающими ножками на пляжном фото

Жена украинского певца Димы Монатика похвасталась загаром на горячем фото.
Ирина Монатик показала фото в купальнике с Мальдив, продемонстрировав бронзовый загар и свои прелести.
Жена и менеджер Димы Монатика Ирина похвасталась яркими фото с отдыха на Мальдивах. Дима сфотографировал возлюбленную на пляже в закрытом купальнике, который подчеркивает ее красоту и позволяет во всей красе насладиться ее загорелыми сексуальными ножками.
"Однажды в Раю", - пишет она.
Ирина привела в восторг своих подписчиков в Instagram, и они написали ей много комплиментов.
- "Словно цветы",
- "Невероятно",
- "Богиня позинга",
- "Волшебство",
- "У затінку квітів",
- "Ви неймовірна красуня",
- "Какой загар!",
- "Шоколадка", - пишут ей в комментариях.
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Автор: Александр Галаджий