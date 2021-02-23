Жена Монатика похвалилась потрясающими ножками на пляжном фото

Ирина Монатик / Instagram

Ирина Монатик показала фото в купальнике с Мальдив, продемонстрировав бронзовый загар и свои прелести.

Жена и менеджер Димы Монатика Ирина похвасталась яркими фото с отдыха на Мальдивах. Дима сфотографировал возлюбленную на пляже в закрытом купальнике, который подчеркивает ее красоту и позволяет во всей красе насладиться ее загорелыми сексуальными ножками.

"Однажды в Раю", - пишет она.

Ирина привела в восторг своих подписчиков в Instagram, и они написали ей много комплиментов.

Ирина Монатик / instagram.com/irinamonatik/

"Словно цветы",

"Невероятно",

"Богиня позинга",

"Волшебство",

"У затінку квітів",

"Ви неймовірна красуня",

"Какой загар!",

"Шоколадка", - пишут ей в комментариях.

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