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Жена Монатика похвалилась потрясающими ножками на пляжном фото

23 февраля 2021, 19:25

Жена украинского певца Димы Монатика похвасталась загаром на горячем фото.

Ирина Монатик
Ирина Монатик / Instagram

Ирина Монатик показала фото в купальнике с Мальдив, продемонстрировав бронзовый загар и свои прелести.

Жена и менеджер Димы Монатика Ирина похвасталась яркими фото с отдыха на Мальдивах. Дима сфотографировал возлюбленную на пляже в закрытом купальнике, который подчеркивает ее красоту и позволяет во всей красе насладиться ее загорелыми сексуальными ножками.

"Однажды в Раю", - пишет она.

Ирина привела в восторг своих подписчиков в Instagram, и они написали ей много комплиментов.

Ирина Монатик
Ирина Монатик / instagram.com/irinamonatik/
  • "Словно цветы",
  • "Невероятно",
  • "Богиня позинга",
  • "Волшебство",
  • "У затінку квітів",
  • "Ви неймовірна красуня",
  • "Какой загар!",
  • "Шоколадка", - пишут ей в комментариях.

Ранее скандальная дочь Юэна МакГрегора показала грудь на провокационных фото.

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