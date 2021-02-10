Жена Остапчука показала шикарное тело и произвела фурор

Кристина Остапчук / instagram.com/kristygor/

Юрист Кристина Остапчук, которая в 2020 году вышла замуж за Владимира Остапчука, поделилась с поклонниками снимком с отдыха и произвела фурор.

Кристина Остапчук в своем Instagram показала фото в бикини у моря на Мальдивах, засветив потрясающие загорелые ножки, модный наряд и фешн-журнал в руках.

Девушка рассказала, что ей часто задают вопрос - всегда ли она с такой любовью относилась к себе и своему телу. И Рона рассказала историю о том, что для сегодняшних результатов она очень много работала над собой.

"Я твердо всегда себе говорила: Крис -ты лучшая. Крис - ты уникальна. Крис - у тебя все получится! Я говорила это себе чаще, чем говорили мне окружающие. Они не так сильно верили в меня, но когда я все-таки чего-то добивалась, признавали, что да... Маленькая, хрупкая и столько силы и мотивации!", - говорит Кристина.

Она призналась также, что хочет прожить свою жизнь "в своем шикарном, здоровом теле с улыбкой и радостью".

Кристина Остапчук / instagram.com/kristygor/

"Крис, вы супер",

"Це дуже круто. Якби кожна жінка так говорила сама собі, щасливих облич було б значно більше в цьому світі",

"Вы очень позитивная и интересная девушка, всего Вам наилучшего!!!",

"Вы вдохновляете", - пишут ей в комментариях.

Ранее Ксения Собчак похвалилась дерзкими фото с отдыха и засветила аппетитную фигуру.