Жена Остапчука показала шикарное тело и произвела фурор

Жена Владимира Остапчука Кристина показала фото в бикини и рассказала нечто важное о любви и жизни.
Юрист Кристина Остапчук, которая в 2020 году вышла замуж за Владимира Остапчука, поделилась с поклонниками снимком с отдыха и произвела фурор.
Кристина Остапчук в своем Instagram показала фото в бикини у моря на Мальдивах, засветив потрясающие загорелые ножки, модный наряд и фешн-журнал в руках.
Девушка рассказала, что ей часто задают вопрос - всегда ли она с такой любовью относилась к себе и своему телу. И Рона рассказала историю о том, что для сегодняшних результатов она очень много работала над собой.
"Я твердо всегда себе говорила: Крис -ты лучшая. Крис - ты уникальна. Крис - у тебя все получится! Я говорила это себе чаще, чем говорили мне окружающие. Они не так сильно верили в меня, но когда я все-таки чего-то добивалась, признавали, что да... Маленькая, хрупкая и столько силы и мотивации!", - говорит Кристина.
Она призналась также, что хочет прожить свою жизнь "в своем шикарном, здоровом теле с улыбкой и радостью".
- "Крис, вы супер",
- "Це дуже круто. Якби кожна жінка так говорила сама собі, щасливих облич було б значно більше в цьому світі",
- "Вы очень позитивная и интересная девушка, всего Вам наилучшего!!!",
- "Вы вдохновляете", - пишут ей в комментариях.
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