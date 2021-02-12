Знаменитая украинская дизайнерка обнажилась в снегу

Дизайнер Юлия Айсина показала пикантное фото, на котором предстала голой в пышном снегу.
Знаменитая украинская дизайнер Юлия Асина побаловала поклонников не новым модным нарядом, а как можно распоряжаться своей естественной красотой.
Юлия Айсина в Instagram показала горячее фото, на котором лежит на животе на снегу, засветив соблазнительную грудь и аппетитные ягодицы. Она продемонстрировала, что не надела белье, и подрыгала ножками, которые тоже уже измазаны в снегу.
"Мое идеальное доброе и бодрое утро ! -5", - подписала она фото.
- "Обалдеть! Я уже замёрзла пока на фото смотрела! Ну красотка слов нет".
- "Вон там за елью, серенький Волчёк, сейчас укусит за бочёк))))) С Бодрым утром ",
- "Сумасшедшая, но в этом и что шикарность",
- "Превосходно",
- "Ты голая??? В снегу???", - пишут ей в комментариях.
Юлия Айсина трижды выходила замуж, от первого мужа у нее есть 19-летний сын Руслан.
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Автор: Александр Галаджий