Знаменитая украинская дизайнерка обнажилась в снегу

Юлия Айсина / instagram.com/aysina_julia/

Знаменитая украинская дизайнер Юлия Асина побаловала поклонников не новым модным нарядом, а как можно распоряжаться своей естественной красотой.

Юлия Айсина в Instagram показала горячее фото, на котором лежит на животе на снегу, засветив соблазнительную грудь и аппетитные ягодицы. Она продемонстрировала, что не надела белье, и подрыгала ножками, которые тоже уже измазаны в снегу.

"Мое идеальное доброе и бодрое утро ! -5", - подписала она фото.

Юлия Айсина / instagram.com/aysina_julia/

"Обалдеть! Я уже замёрзла пока на фото смотрела! Ну красотка слов нет".

"Вон там за елью, серенький Волчёк, сейчас укусит за бочёк))))) С Бодрым утром ",

"Сумасшедшая, но в этом и что шикарность",

"Превосходно",

"Ты голая??? В снегу???", - пишут ей в комментариях.

Юлия Айсина трижды выходила замуж, от первого мужа у нее есть 19-летний сын Руслан.

Ранее Настя Ивлеева засветила формы на эротическом фото.