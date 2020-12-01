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Звезда Академии Амбрелла совершила каминг-аут как трансгендер

1 декабря 2020, 19:56

Эллен Пейдж, которая последнее время получила особую популярность из-за сериала Академия Амбрелла на Netflix, сменила гендер.

Эллен Пейдж стала трансгендером
Эллен Пейдж стала трансгендером / screenrant.com/

Звезда Начала, Академии Амбрелла и Джуно Эллен Пейдж, которая ранее была открытой лесбиянкой, теперь стала трансгендером, и будет использовать имя Эллиот.

Американская актриса объявила о смене пола в своем блоге в "инстаграм", попросив теперь называть себя в соответствии с гендером.

Эллион поблагодарил всех за поддержку, и признался, что сам еще напуган таким решением и ответственность, поэтому просит немного терпения и снисхождения к себе.

Он отметил, что также в курсе об агрессии в отношении трансгендерных людей, и не боится. Хоть только за 2020 года было официально убито 40 трансгендеров, он не боится людей, которые их преследуют и не будет больше молчать.

Напомним, что последнее время Эллен Пейдж встречалась с танцовщицей Эммой Портер. Только 5 дней назад она трогательно поздравляла свою половинку с днем рождения.

Эллен Пейдж была известной феминисткой еще до того, как стала популярной актрисой, она социально активна и участвует в движениях против насилия и угнетения меньшинств.

Эллиот Пейдж играет в сериале Академия Амбрелла. 2 сезон сериала Академия Амбрелла вышел 31 мая 2020.

Съемки 3 сезона начнутся в феврале 2021 года.

Как ранее сообщал Главред, вначале 2020 года появились слухи, что дочь Анджелины Джоли сменила пол.

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