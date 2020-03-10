Дочь Анджелины Джоли сделала операцию

Анджелина Джоли / Reuters

Актриса и режиссер Анджелина Джоли публично заявила, как она страдает, потому что пришлось провести две операции - своим дочерям Захаре и Шайло.

Анджелина Джоли написала свое послание в журнале Time.

Анджелина Джоли поведала историю о том, что 13-летней Шайло понадобилась операция на бедре, после которой она может передвигаться только на костылях. До этого была прооперирована 15-летняя Захара. Что конкретно случилось с детьми Джоли - не удается выяснить.Читайте также"Мразь": Слепаков оригинально поздравил женщин с 8 марта

"Последние два месяца я провела с моей старшей дочерью Захарой, а несколько дней назад наблюдала, как ее младшая сестра тоже ложится под нож для операции на бедре. Они знают, что я пишу это о них, потому что я уважаю их частную жизнь. Прежде чем публиковать текст, мы обсудили все вместе, и они позволили мне это написать. Они понимают, что медицинское лечение, борьба за выживание и исцеление - это то, чем можно по-настоящему гордиться", - сказала Джоли.

Она описала, как ее дочери учились что-то делать у медсестер, а потом помогали друг другу, поддерживая друг друга в столь неприятной ситуации.

В конце Джоли написала о том, что женщины не должны позволять мужчинам издеваться над собой.

"Мягкость девочек, их открытость и инстинкт воспитывать и помогать другим должны цениться и не осуждаться. Мы должны делать гораздо больше для защиты женщин и девочек во всех обществах...И мое послание девочкам: Не ссорьтесь, маленькие леди. Ваша забота друг о друге будет важной частью вашего пути вперед. Держите себя в руках. Знайте свои права. И никогда не позволяйте никому говорить вам, что вы не драгоценная, что не особая и, прежде всего, не равна мужчине", - завершает Джоли свою статью 8 марта, посвященную борьбе за права женщин.

Ранее ходили слухи о том, что Анджелина контролирует, как ее дочь Шайло принимает гормональную терапию, и готовится к смене пола. Зарубежные СМИ находили этим слухам только косвенные подтверждения, а официально семейство Джоли никогда не комментировало все этр.