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Скоро смена пола?: Дочь Анджелины Джоли прятала пах на премьере Малефисента-2

8 октября 2019, 15:30

Биологическая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта на премьере фильма Малефисента-2 удивила странным поведением.

Анджелина джоли
Анджелина Джоли /  Reuters

Анджелина Джоли на премьере и красной дорожке Малефисенты-2 в Риме привела дочерей - Шайло и Захару Джоли-Питт. И если Анджелина и Захара похвастались шикарными вечерними платьями, то Шайло пришла в традиционно мужском наряде, пишет Metro.

На премьере Анджелину Джоли приехали поддержать все дети, кроме Меддокса, который присоединиться в Токио.

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На красную дорожку Анджелина и Захара вышли в шикарных черных вечерних платьях, в то время как, Шайло примерила мужской спортивный костюм.

То ли девочка была не готова, то ли костюм был такой неудобный, но во время фотографирования на красной дорожке, Шайло все пыталась прикрыть пах свободной рукой, как футболист.

В кулуарах шоубиза уже давно ходят слухи о том, что Анджелина Джоли готовит девочку к операции по смене пола - она уже давно воспитывает ее как мальчика.

Ранее в Индии выбрали самую красивую конкурсантку-модель, чтобы представить страну на Мисс Транс-Королева 2019 в финале конкурса в Таиланде.

Анджелина Джоли Малефисента-2
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