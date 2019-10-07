Мисс Транс-Королева 2019: самые горячие фото победительницы из Индии

Мисс Транс-Королева Индия 2019 / instagram.com/nithu_rs/

В Индии прошел конкурс красоты среди трансгендеров, и первое место - место Транс-Королевы получила Нита РС - победительница конкурса в 2018 году.

Фото и описание проведения конкурса Мисс Транс-Королева Индия 2019 опубликовало издание Metro.

Читайте также"Сексуальный взрыв, пора к сексопатологу": Людмила Барбир и Женя Кот завели интимным танцем

"Мечта сбылась!! Тяжелая работа возвращается. Спасибо всем за вашу поддержку и любовь и @reenarai_mtqi, чтобы ее мечта осуществилась и получить корону для Индии", - уже написала в своем Instagram Нита РС.

Конкурс Miss Trans Queen India pageant проводится всего два года, после того, как правительство официально "дало зеленый свет" на проведение мероприятий сек-меньшинствами.

Он работает тату-мастером в Бангалоре. По условиям победы на конкурсе, Ниту получила бесплатную пластическую операцию и косметические процедуры.

У слову, Ниту также одержала победу в конкурсе на лучшее бальное платье, но мы предлагаем ознакомиться со всеми ее последними горячими фото - Ниту не просто так стала победительницей конкурса.

Ниту уже не первый год отстаивает права секс-меньшинств, и у нее снова появилась возможность нового шага.