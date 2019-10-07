Что с Анастасией Заворотнюк: появилась официальная информация

Анастасия Заворотнюк: официально состояние актрисы / Screenshot

Анастасия Заворотнюк умерла в больнице 5 октября на выходных, трубят СМИ, а люди, которые не имеют никакого отношения к Заворотнюк кинулись доказывать, что она жива.

Чтобы прекратить скандал, официальная представитель Анастасии Заворотнюк. Российское издание StarHit официально обратилось с запросом к директору Анастасии Заворотнюк - Марине Потаповой.

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Помощница актрисы в комментарии российскому изданию на вопрос "Правда, что Анастасия Заворотнюк скончалась?", четко ответила: "Нет".

Поэтому, распущенные новости о смерти Анастасии Заворотнюк в воскресенье 6 октября оказались в полной мере фейковыми.

Ранее в сети появилась информация, что Анастасия Заворотнюк закрыла все долги, и получила право выезжать из России. СМИ решили, что Анастасию Заворотнюк хотят вывезти на лечение в другую страну.

Как известно, Анастасия Заворотнюк в больнице с сентября - 13 сентября она попала в реанимацию с отеком мозга, и Заворотнюк погрузили в кому, из которой актриса вышла только 18 сентября.

Врачи признали неоперабельной онкологию Анастасии Заворотнюк, а родственники отказались предавать в СМИ какие-либо новости о состоянии Заворотнюк.