Анастасия Заворотнюк сегодня вышла из комы: новые подробности состояния актрисы

Анастасия Заворотнюк вышла из комы / Вконтакте

Анастасия Заворотнюк после медикаментозного лечения вышла из комы и уже не в критическом состоянии. Но ее охрана и охрана больницы удвоилась, чтобы не пропустить журналистов.

Анастасия Заворотнюк вышла из комы и дышит самостоятельно, сообщает телеграм-канал База со ссылкой на источники.

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"Анастасия находится в сознании и дышит самостоятельно, несмотря на сообщения СМИ об её критическом состоянии. Врачи оценивают её состояние как тяжёлое", - говорится в сообщении.

Родственники Заворотнюк не послушали советов мужа Жанны Фриске, и не стали идти на контакт со СМИ, так что после того, как Заворотнюк вышла из комы, в больницу больше не пускают журналистов.

Ранее сообщалось, что знакомый Заворотнюк тайно слил журналистам подробности о болезни Заворотнюк.

Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию из-за отека мозга в пятницу 13 сентября. К ночи Заворотнюк ввели в искусственную кому, и поменяли медикаментозное лечение.

На выходных у Анастасии Заворотнюк начались проблемы с дыханием - ей поставили диагноз пневмония. Поэтому Анастасию Заворотнюк перевели на аппарат искусственного жизнеобеспечения.

В понедельник заговорили про отказ органов у Анастасии Заворотнюк.