Анастасия Заворотнюк сегодня вышла из комы: новые подробности состояния актрисы

Появилась новая информация о состоянии больной раком Анастасии Заворотнюк. В больнице ее взяли под охрану, но сказали пару слов о здоровье.
Анастасия Заворотнюк после медикаментозного лечения вышла из комы и уже не в критическом состоянии. Но ее охрана и охрана больницы удвоилась, чтобы не пропустить журналистов.
Анастасия Заворотнюк вышла из комы и дышит самостоятельно, сообщает телеграм-канал База со ссылкой на источники.
Читайте такжеАнастасия Заворотнюк: биография, фильмография и личная жизнь
"Анастасия находится в сознании и дышит самостоятельно, несмотря на сообщения СМИ об её критическом состоянии. Врачи оценивают её состояние как тяжёлое", - говорится в сообщении.
Родственники Заворотнюк не послушали советов мужа Жанны Фриске, и не стали идти на контакт со СМИ, так что после того, как Заворотнюк вышла из комы, в больницу больше не пускают журналистов.
Ранее сообщалось, что знакомый Заворотнюк тайно слил журналистам подробности о болезни Заворотнюк.
Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию из-за отека мозга в пятницу 13 сентября. К ночи Заворотнюк ввели в искусственную кому, и поменяли медикаментозное лечение.
На выходных у Анастасии Заворотнюк начались проблемы с дыханием - ей поставили диагноз пневмония. Поэтому Анастасию Заворотнюк перевели на аппарат искусственного жизнеобеспечения.
В понедельник заговорили про отказ органов у Анастасии Заворотнюк.