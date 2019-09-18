"Боли после родов": Знакомый Заворотнюк тайно слил подробности о болезни

Анастасия Заворотнюк не лечила рак до последнего / Instagram

Анастасия Заворотнюк уже давно знала о своей болезни, но лечится начала только, когда ей стало совсем плохо.

Близкий знакомый Заворотнюк поведал, что после того, как Анастасии поставили диагноз рак, она еще несколько месяцев продолжала сниматься. Об этом сообщает КП.

Оказывается, первые признаки рака проявились у Заворотнюк сразу после родов.

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"После родов у Насти появились сильные головные боли. Уже зимой врачи диагностировали у Насти рак мозга. Но она продолжала сниматься, не отказывалась от работы", - рассказал аноним.

Также он поведал о лечении в Польше. Оказывается, Анастасия Заворотнюк игнорировала болезнь, пока ей не стало совсем плохо во время поездки в Польшу спустя почти полгода после первых симптомов.

"Она практически потеряла сознание. Ее экстренно госпитализировали в местную больницу, где какое-то время наблюдали. Потом вернулась в Москву, но недомогание не проходило, болезнь слишком быстро развивалась", - объяснил он.

Также он подтвердил, что семья Анастасии Заворотнюк отказывается принимать любую финансовую помощь.

Напомним, о том, что Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию с отеком головного мозга сообщили в пятницу 13 сентября.

После этого появилась информация, что ее готовят к операции, но позже врачи отказались от интенсивной терапии. К ночи у Заворотнюк начался частичный паралич, и врачи ввели Анастасию в кому.

В субботу к Анастасии Заворотнюк срочно прибыли родственники