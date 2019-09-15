Заворотнюк умирает: в больницу срочно приехали родственники

Анастасия Заворотнюк / Соцсети

Настя Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации. Врачи намеревались делать операцию из-за отека мозга, но отказались от интенсивного лечения, многие звезды поддержали Заворотнюк, а сейчас к ней срочно приехали все родственники.

В субботу вечером к Анастасии Заворотнюк прибыли ее родственники, пишет Пятый канал.

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К Насте приехала мать, а ее муж Петр Чернышев не отходит от нее уже много дней - он даже ушел ради нее со своей работы - труппа, как раз выступает с концертами в Турции и соседних странах.

Настю уже ввели в медикаментозную кому.

Ранее стало известно, что у Насти Заворотнюк 4 стадия рака мозга, и она умирает, как Жанна Фриске. В пятницу ее срочно поместили в реанимацию из-за отека мозга.

В то же время концертные продюсеры Заворотнюе отрицали болезнь и планировали ей выступления на конец ноября.