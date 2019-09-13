"Бред": Представитель Заворотнюк опроверг госпитализацию актрисы

Анастасия Заворотнюк / Вконтакте

Анастасия Заворотнюк уже несколько недель лежит в больнице и готовится к операции из-за отека мозга, пишут все СМИ, но представитель Заворотнюк Стас Христов заявил, что все это - фейковая информация.

"Я не знаю, откуда они это берут. Может, придумали, может, не придумали. Но, послушайте, я не могу их комментировать. У меня телефон обрывается. Я не знаю. Давайте я дождусь от Насти какого-то ответа, и все скажу всем. Она со мной на связи, только, если честно, телефон выключила. Я не могу реагировать на все издания. Дайте мне с артисткой поговорить", - сказал он.

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Стас заявил, что после того, как узнал из новостей о здоровье Анастасии Заворотнюк, позвонил ей лично, и спросил о здорове.

"Настя мне прислала смс в ответ на публикацию: "Бред. Отстань", - ответил он позже журналистам.

В редакции Телепрограмма.про решили позвонить представителю Анастасии Заворотнюк в Казахстане, и уточнить, сможет ли она участвовать в каком-то мероприятии в ноябре.

"Да, может, 20 октября она свободна, за гонорар 20 тысяч евро плюс расходы. Два бизнес-класса, один "эконом". С вас – перелет, проживание, питание, все это нужно буде", - ответил Алексей Пучков.

Алексей Пучков прислал позднее подробный райдер актрисы, в который входит проживание в люкс-апартаментах, выплата суточных в размере 150 евро на человека (помимо гонорара), обязательное наличие парикмахера и визажиста.

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Когда у него уточнили, точно ли Анастасия сможет прибыть, и тонко намекнули на новости в Интернете, он также опроверг заявления.

"Не знаю, я разговаривал с артисткой, все в порядке, — ответил Алексей Пучков. – Не переживайте, мы же договор будем подписывать, все официально у нас… Мы напрямую разговариваем с артистами, уточняем у директоров. Все нормально, все отлично. Я же вам не с неба взял это все. Мы же с вами разговаривали, я вам сказал – артист дату подтвердил, гонорар назвал. Если бы было что-то такое, что она не может, — я бы вам сказал. Я прессу не читаю, я верю только тому, что говорят люди", - заявил Пучков.

Ранее появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк упала в кому. Анастасию Заворотнюк готовили к операции нейрохирурги после срочного консилиума.

До этого с утра 13 сентября появились слухи о том, что у Анастасии Заворотнюк 4 стадия рака мозга и начался отек головного мозга.