Может умереть: Анастасию Заворотнюк везут на операцию

Анастасия Заворотнюк готовится к операции / соцсети

Анастасии Заворотнюк срочно освободили операционную, чтобы спасти ее жизнь после отека мозга. Звезда сериала Моя прекрасная няня находится в реанимации.

Состояние Анастасии Заворотнюк требует проведения срочной операции, и нейрохирурги собрались на консилиум, пишет телеграм-канал Mash.

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За время, пока Анастасия Заворотнюк была в больнице, врачи успели провели курс химио- и лучевой терапии. Нужного эффекта за две недели оно не дало, и состояние Заворотнюк только ухудшилось. Сейчас опухоль дала метастазы в мозг.

Консилиум проходит в ближайшее время — специалисты обсудят возможность операции. Но риск слишком велик — актриса может не пережить хирургического вмешательства.

О том, что Анастасия Заворотюк попала в реанимацию, информация появилась утром 13 сентября, когда и назвали диагноз актрисы.