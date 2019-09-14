"Врачи просто ждут": медик объяснил отключение Заворотнюк от интенсивной терапии

Информацию о том, что находящуюся в одной из московских клиник актрису Анастасию Заворотнюк отключили от интенсивной терапии, прокомментировал врач-нейрохирург, сотрудник Центра радиохирургии НИИ имени Склифосовского Вячеслав Рак.

По его словам, говорить, что врачи кого-то отключили от интенсивной терапии, в корне неверно, ведь медики просто не имеют права этого делать, а за пациента борются до конца.

"Другой вопрос, что на последних стадиях опухоли головного мозга у больного рано или поздно возникает состояние, когда лекарства уже не помогают, и риск от медикаментов превышает возможную пользу. Тогда врачи дают максимальную дозировку и просто ждут, сколько пациент сможет продержаться. При таком варианте событий пациент уже находится без сознания, у него нарушена работа жизненно-важных органов - сбивается дыхание, сердцебиение. Но в реанимации таких больных все равно поддерживают до последнего. Бывает, что после такого кризиса человеку становится лучше, но процент таких случаев очень мал", - пояснил специалист в комментарии Комсомолке.

Напомним, ранее на фоне слухов о тяжелой болезни Заворотнюк, представитель актрисы Стас Христов заявил, что вся информация - это фейк.