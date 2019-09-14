"Лечение противопоказано": врачи приняли решение о судьбе Заворотнюк

Медики приняли решение о прекращении интенсивного лечения актрисы Анастасии Заворотнюк, которая находится в московской больнице.

"Это решение был принято сегодня, после ухудшения состояния актрисы. Перед этим Анастасию выписали из клиники в Польше — дальнейшее лечение ей противопоказано", - пишет Telegram-канал Mash.

Отмечается, что Заворотнюк обращалась в несколько клиник, но только одна клиника в Москве согласилась принять ее.

"Сегодня и там ей прекратили специализированную терапию. Актриса остается в больнице под наблюдением", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее на фоне слухов о тяжелой болезни Заворотнюк, представитель актрисы Стас Христов заявил, что вся информация - это фейк.