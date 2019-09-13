Заворотнюк ввели в кому из-за осложнений рака мозга

Анастасия Заворотнюк находится в тяжелом состоянии / replyua.net

В Москве известную российскую актрису Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому.

Как сообщает Telegram-канал 112, у знаменитости диагностировали воспаление легких.

Заворотнюк находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии и ее организм оказался не в силах бороться с инфекцией, поразившей дыхательные органы.

Официально представители певицы данную информацию пока не подтвердили.

Однако российские СМИ распространили информацию, что фигурист Петр Чернышев покидает ледовое шоу Руслан и Людмила после ухудшения состояния здоровья его супруги.

"Сейчас Петр просто не может думать о других вещах, кроме здоровья жены", - рассказали коллеги фигуриста.

Чернышева на ледовой сцене заменит Алексей Рогонов, который будет принимать участие в спектаклях в России, а затем вместе в труппой отправится на гастроли в Турцию.

Ранее появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк впала в кому. Артистку готовили к операции нейрохирурги после срочного консилиума.

Затем появились слухи о том, что у Заворотнюк 4 стадия рака мозга и начался отек головного мозга.

Позже официальный представитель Заворотнюк поспешил опровергнуть распространяемую информацию о раке.