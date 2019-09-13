Анастасия Заворотнюк: биография, фильмография и личная жизнь

Актриса Анастасия Заворотнюк узнала о диагнозе рак головного мозга после того, как родила вторую дочь Марту. Она полгода боролась со смертельной болезнью
Анастасия Заворотнюк в реанимации продолжает бороться за свою жизнь, пока врачи сражаются с последней стадией рака.
После того, как Анастасию Заворотнюк перевели в реанимацию, ее представители раскрыли состояние актрисы.
У звезды телесериала Моя прекрасная няня Анастасии Заворотнюк диагностировали рак головного мозга. Впервые об этом написал телеграм-канал Super.
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О страшном диагнозе Анастасия и ее муж — фигурист Петр Чернышев — узнали после рождения их общей дочери Милы, которая появилась на свет в марте.
С сети предполагали, что подобное заболевание возможно из-за процедур, которые проходила Заворотнюк, чтобы забеременеть.
Директор Анастасии Марина Потапова отказалась комментировать состояние здоровья актрисы.
"Вы знаете, что я отвечу", - сказала она.
В пятницу 13 сентября появилась информация, что Анастасию Заворотнюк перевел в реанимацию из-за отека мозга. Для того, чтобы спасти ей жизнь необходимо было провести тяжелую операцию и вскрыть черепную коробку.
Анастасия Заворотнюк Биография
Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Она была вторым ребенком, ее старший брат - Святослав. Заворотнюк росла в семье телережиссера и театральной актрисы, и не удивительно, как она избрала профессию.
Со временем ее родители переехали в Москву, где мать Валентина Борисовна стала преподавать в институте Останкино, а отец возглавлял один из телеканалов, а потом работал в разных проектах центральных каналов. Заворотнюк часто была у родителей на работе, так как оставить ее не было особо на кого.
Она начала заниматься танцами, и ходила в танцевальную студию Лотос. Но отец Анастасии не хотел, чтобы она жертвовала жизнью ради карьеры балерины.
После школы в 1989 году Анастасия Заворотнюк поступила на исторический факультет Астраханского государственного педагогического института. Но потом поспешно перешла в Школу МХАТ на курс Авангарда Николаевича Леонтьева. В 1991 году вышел первый фильм с участием Заворотнюк, а через два года - в 1993 году она стала членом труппы театра-студии Олега Табакова. Она снялась во многих проектах, но по-настоящему звездой стала из-за сериала.
В 2004-2006 и 2008-2009 годах Анастасия Заворотнюк снималась в сериале Моя прекрасная Няня. В 2005 году она даже заменила Тину Канделаки в Хороших песнях на СТС. Она приняла участие во многих шоу, и была вещей многих телепрограмм после своего успеха с Прекрасной Няней.
В 2012 году она получила свое шоу на Первом канале - Настя.
Потом она была ведущей нескольких общероссийских шоу и программ, как Новый год.
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Анастасия Заворотнюк личная жизнь
Анастасия Заворотнюк была замужем три раза - с немецким бизесменом Олафом Шварцколфом она прожила всего лишь год.
Следующий муж - Дмитрий Стрюков удержал ее надольше, и они родили двоих детей - Анну 1996 года, и Майкла 2000 года. Анастасия жила сразу на две страны, и кроме своей деятельности, занималась недвижимостью в США. Однако причиной развода стали чувства Заворотнюк к коллеге по работе.
Во время съемок Моей прекрасной Няни с 2006 до 2008 гг. у Заворотнюк был роман с Сергеем Жигуновым, который играл ее сериального босса и воздыхателя.
В сентябре 2008 года Заворотнюк вышла замуж третий раз - за фигуриста Петра Чернышева, которого встретила на Танцах на Льду. Они долго жили без детей, пока Анастасия не прошла серию продедур для беременности. В ноябре 2018 она родила дочь Милу, но скрывала это до марта 2019.
Анастасия Заворотнюк болезнь
В августе 2019 года в сети особое внимание обратили на пропажу Анастасии Заворотнюк. Тайные источники некоторых изданий сразу начали распространять информацию об онкологии, но только к сентябрю появились новости о том, что Анастасия Заворотнюк никуда не ходила, сильно похудела, потеряла волосы. Об этом рассказала ее соседка дома, прибавив, что Заворотнюк сильно страдала от головных болей.
С новой силой пошли слухи о том, что после ЭКО и тяжелых родов у Анастасии Заворотнюк диагностировали рак.
Российские СМИ утверждают, что в апреле ее видели в Ереване на открытии ювелирного салона. На шее звезды заметили шрам.
"Очень похоже на след от биопсии загрудинных узлов. За грудину лезут, чтобы исключить лимфосаркому или лимфогрануломатоз — разновидности рака крови. То есть коллеги искали источник опухоли", — говорят врачи.
Агенты Заворотнюк отрицали ее диагноз до тех пор, пока не появилась информация о том, что она попала в реанимацию.
13 сентября появилась информация о том, что у Анастасии Заворотнюк 4 стадия рака мозга и уже начался отек мозга.
Анастасия Завоторнюк фильмография
Анастасия Заворотнюк Кино:
- 1991 — Машенька — Машенька
- 1992 — Чайка — (короткометражный)
- 1993 — Лихая парочка — Лизка
- 2002 — Наследник — Настя
- 2004 — 2009 — Моя прекрасная няня — няня Вика
- 2007 — Код Апокалипсиса — Дарья / Мари
- 2007 — Шекспиру и не снилось — Лизон
- 2008 — Неидеальная женщина — Любаня
- 2009 — Артефакт — Рита
- 2009 — Гоголь. Ближайший — Александра Смирнова-Россет
- 2010 — Аманда О — Аманда О
- 2011 — Дом на краю — Анна
- 2011 — Жених по объявлению — Вера
- 2011 — Служебный роман. Наше время — Оля Рыжова
- 2012 — Мамы — Надежда Пушкарёва
- 2012 — Хозяйка Белых ночей — Марина
- 2012 — Охота на гауляйтера — Галина Помазан
- 2012—2013 — Не плачь по мне, Аргентина — Кристина
- 2013 — Попугай Club — озвучка
- 2013 — Семья 3Д — Вика Дергунова
- 2013 — Женщины на грани — Марина Станиславовна Руденко, в серии Завещание
- 2014 — Я больше не боюсь — Вера Кольцова
- 2014 — Провокатор — Кира, начальница Антона
- 2014 — Мамы 3 — Надежда
- 2014 — Отдел — Ольга Ильина
- 2015 — Любовь и море — Марина
- 2015 — Чужая милая — Наталья Ивановна Капустина
- 2017 — Проклятие спящих — Агнесса Стебницкая, доктор искусствоведения
- 2018 — Каспий 24 — Полина Королева
- 2018 — Между нами девочками — Полина, любовница Левандовского
Анастасия Заворотнюк Телешоу:
- Хорошие песни
- Кухня для чайников
- Танцы со звёздами
- Танцы на льду
- Ледниковый период
- Брачные игры
- Лёд и пламень
- Большие гонки
- Смачна ліга
- Минута славы
- Настя
- Две звезды
- Форт Боярд
- Как две капли
- Вместе с дельфинами
- Новое утро
- Киношоу
- Ты супер! Танцы
Анастасия Заворотнюк Театр:
- Страсти по Бумбарашу — Варя
- Обыкновенная история — Наденька
- Билокси-блюз — Дэззи
- Матросская тишина — Таня
- Миф о Дон-Жуане — Жанэт
- Псих — Таня, Оля
- Анекдоты — Катишь
- Прощайте… и рукоплещите — Мариана
- Ещё Ван Гог — Девушка в клинике
- Признания авантюриста Феликса Круля — Элинор Твентимэн
- Опасные связи — Эмили
- Последние — Надежда
- Секс, ложь и видео — Синтия Бишоп
- Ужин с дураком
- Всё как у людей — Сюзетта
- 100 йен за услугу
- Не всё коту масленица А. Н. Островского — Агния
- Звёздный час по местному времени
- Идиот Ф. М. Достоевского
- На всякого мудреца довольно простоты А. Н. Островского
- На дне М. Горького
- Старый квартал
- Третий лишний
- Все мужчины делают это