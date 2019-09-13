Анастасия Заворотнюк: биография, фильмография и личная жизнь

13 сентября 2019, 13:57

Актриса Анастасия Заворотнюк узнала о диагнозе рак головного мозга после того, как родила вторую дочь Марту. Она полгода боролась со смертельной болезнью

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк / Соцсети

Анастасия Заворотнюк в реанимации продолжает бороться за свою жизнь, пока врачи сражаются с последней стадией рака. 

После того, как Анастасию Заворотнюк перевели в реанимацию, ее представители раскрыли состояние актрисы.

У звезды телесериала Моя прекрасная няня Анастасии Заворотнюк диагностировали рак головного мозга. Впервые об этом написал телеграм-канал Super.

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О страшном диагнозе Анастасия и ее муж — фигурист Петр Чернышев — узнали после рождения их общей дочери Милы, которая появилась на свет в марте.

С сети предполагали, что подобное заболевание возможно из-за процедур, которые проходила Заворотнюк, чтобы забеременеть.

Директор Анастасии Марина Потапова отказалась комментировать состояние здоровья актрисы.

"Вы знаете, что я отвечу", - сказала она.

В пятницу 13 сентября появилась информация, что Анастасию Заворотнюк перевел в реанимацию из-за отека мозга. Для того, чтобы спасти ей жизнь необходимо было провести тяжелую операцию и вскрыть черепную коробку.

Анастасия Заворотнюк Биография

Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Она была вторым ребенком, ее старший брат - Святослав. Заворотнюк росла в семье телережиссера и театральной актрисы, и не удивительно, как она избрала профессию.

Со временем ее родители переехали в Москву, где мать Валентина Борисовна стала преподавать в институте Останкино, а отец возглавлял один из телеканалов, а потом работал в разных проектах центральных каналов. Заворотнюк часто была у родителей на работе, так как оставить ее не было особо на кого.

Она начала заниматься танцами, и ходила в танцевальную студию Лотос. Но отец Анастасии не хотел, чтобы она жертвовала жизнью ради карьеры балерины.

После школы в 1989 году Анастасия Заворотнюк поступила на исторический факультет Астраханского государственного педагогического института. Но потом поспешно перешла в Школу МХАТ на курс Авангарда Николаевича Леонтьева. В 1991 году вышел первый фильм с участием Заворотнюк, а через два года - в 1993 году она стала членом труппы театра-студии Олега Табакова. Она снялась во многих проектах, но по-настоящему звездой стала из-за сериала.

Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов
Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов / Кадр из сериала

В 2004-2006 и 2008-2009 годах Анастасия Заворотнюк снималась в сериале Моя прекрасная Няня. В 2005 году она даже заменила Тину Канделаки в Хороших песнях на СТС. Она приняла участие во многих шоу, и была вещей многих телепрограмм после своего успеха с Прекрасной Няней.

В 2012 году она получила свое шоу на Первом канале - Настя.

Потом она была ведущей нескольких общероссийских шоу и программ, как Новый год.

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Анастасия Заворотнюк личная жизнь

Анастасия Заворотнюк была замужем три раза - с немецким бизесменом Олафом Шварцколфом она прожила всего лишь год.

Следующий муж - Дмитрий Стрюков удержал ее надольше, и они родили двоих детей - Анну 1996 года, и Майкла 2000 года. Анастасия жила сразу на две страны, и кроме своей деятельности, занималась недвижимостью в США. Однако причиной развода стали чувства Заворотнюк к коллеге по работе.

Во время съемок Моей прекрасной Няни с 2006 до 2008 гг. у Заворотнюк был роман с Сергеем Жигуновым, который играл ее сериального босса и воздыхателя.

Анастасия Заворотнюк и Константин Чернышев
Анастасия Заворотнюк и Константин Чернышев / edinstvennaya.ua

В сентябре 2008 года Заворотнюк вышла замуж третий раз - за фигуриста Петра Чернышева, которого встретила на Танцах на Льду. Они долго жили без детей, пока Анастасия не прошла серию продедур для беременности. В ноябре 2018 она родила дочь Милу, но скрывала это до марта 2019.

Анастасия Заворотнюк болезнь

В августе 2019 года в сети особое внимание обратили на пропажу Анастасии Заворотнюк. Тайные источники некоторых изданий сразу начали распространять информацию об онкологии, но только к сентябрю появились новости о том, что Анастасия Заворотнюк никуда не ходила, сильно похудела, потеряла волосы. Об этом рассказала ее соседка дома, прибавив, что Заворотнюк сильно страдала от головных болей.

С новой силой пошли слухи о том, что после ЭКО и тяжелых родов у Анастасии Заворотнюк диагностировали рак. 

Российские СМИ утверждают, что в апреле ее видели в Ереване на открытии ювелирного салона. На шее звезды заметили шрам.

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк семья / hellomagazine.com

"Очень похоже на след от биопсии загрудинных узлов. За грудину лезут, чтобы исключить лимфосаркому или лимфогрануломатоз — разновидности рака крови. То есть коллеги искали источник опухоли", — говорят врачи.

Агенты Заворотнюк отрицали ее диагноз до тех пор, пока не появилась информация о том, что она попала в реанимацию.

13 сентября появилась информация о том, что у Анастасии Заворотнюк 4 стадия рака мозга и уже начался отек мозга.

Анастасия Завоторнюк фильмография

Анастасия Заворотнюк Кино:

  • 1991 — Машенька — Машенька
  • 1992 — Чайка — (короткометражный)
  • 1993 — Лихая парочка — Лизка
  • 2002 — Наследник — Настя
  • 2004 — 2009 — Моя прекрасная няня — няня Вика
  • 2007 — Код Апокалипсиса — Дарья / Мари
  • 2007 — Шекспиру и не снилось — Лизон
  • 2008 — Неидеальная женщина — Любаня
  • 2009 — Артефакт — Рита
  • 2009 — Гоголь. Ближайший — Александра Смирнова-Россет
  • 2010 — Аманда О — Аманда О
  • 2011 — Дом на краю — Анна
  • 2011 — Жених по объявлению — Вера
  • 2011 — Служебный роман. Наше время — Оля Рыжова
  • 2012 — Мамы — Надежда Пушкарёва
  • 2012 — Хозяйка Белых ночей — Марина
  • 2012 — Охота на гауляйтера — Галина Помазан
  • 2012—2013 — Не плачь по мне, Аргентина — Кристина
  • 2013 — Попугай Club — озвучка
  • 2013 — Семья 3Д — Вика Дергунова
  • 2013 — Женщины на грани — Марина Станиславовна Руденко, в серии Завещание
  • 2014 — Я больше не боюсь — Вера Кольцова
  • 2014 — Провокатор — Кира, начальница Антона
  • 2014 — Мамы 3 — Надежда
  • 2014 — Отдел — Ольга Ильина
  • 2015 — Любовь и море — Марина
  • 2015 — Чужая милая — Наталья Ивановна Капустина
  • 2017 — Проклятие спящих — Агнесса Стебницкая, доктор искусствоведения
  • 2018 — Каспий 24 — Полина Королева
  • 2018 — Между нами девочками — Полина, любовница Левандовского

Анастасия Заворотнюк Телешоу:

  • Хорошие песни
  • Кухня для чайников
  • Танцы со звёздами
  • Танцы на льду
  • Ледниковый период
  • Брачные игры
  • Лёд и пламень
  • Большие гонки
  • Смачна ліга
  • Минута славы
  • Настя
  • Две звезды
  • Форт Боярд
  • Как две капли
  • Вместе с дельфинами
  • Новое утро
  • Киношоу
  • Ты супер! Танцы

Анастасия Заворотнюк Театр:

  • Страсти по Бумбарашу — Варя
  • Обыкновенная история — Наденька
  • Билокси-блюз — Дэззи
  • Матросская тишина — Таня
  • Миф о Дон-Жуане — Жанэт
  • Псих — Таня, Оля
  • Анекдоты — Катишь
  • Прощайте… и рукоплещите — Мариана
  • Ещё Ван Гог — Девушка в клинике
  • Признания авантюриста Феликса Круля — Элинор Твентимэн
  • Опасные связи — Эмили
  • Последние — Надежда
  • Секс, ложь и видео — Синтия Бишоп
  • Ужин с дураком
  • Всё как у людей — Сюзетта
  • 100 йен за услугу
  • Не всё коту масленица А. Н. Островского — Агния
  • Звёздный час по местному времени
  • Идиот Ф. М. Достоевского
  • На всякого мудреца довольно простоты А. Н. Островского
  • На дне М. Горького
  • Старый квартал
  • Третий лишний
  • Все мужчины делают это

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