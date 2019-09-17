Опасность отказа органов: у Заворотнюк новые симптомы

Анастасия Заворотнюк / Instagram

Актриса Анастасия Заворотнюк страдает от онкологии, которую лечит в частной больнице в Москве, и врачи впервые заговорили о ее состоянии после попадания в реанимацию.

У Анастасии Заворотнюк началась полиорганная недостаточность на фоне сепсиса, сообщил практикующий анестезиолог-реаниматолог, сотрудник одной из ведущих московских больниц изданию КП на основании анонимности.

Читайте такжеАнастасия Заворотнюк: биография, фильмография и личная жизнь

Врач отметил, что в организме человека предостаточно возбудителей инфекций разных болезней, которые уничтожает иммунитет. А иммунитет Заворотнюк "убитый" химиотерапией.

"Полиорганная недостаточность значит, что отказали как минимум два органа: легкие, почки, сердце, печень и так далее. Скорее всего, в этом случае недостаточность возникла на фоне сепсиса, а тот, в свою очередь — от пневмонии", - сказал врач.

И в условиях, когда человек находится в стерильной палате в клиники, спровоцировать болезнь может возбудитель, который был в организме. По словам врача, у тяжелых пациентов иммунитет не работает, нужны антибиотики. Поэтому у Заворотнюк развилась пневмония, а уже потом инфекция распространилась по крови.

Напомним, Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию с отеком мозга 13 сентября. Врачи планировали сделать ей операцию, но после проведенного консилиума им пришлось отказаться от интенсивной терапии.

Ночью на субботу у Анастасии начался паралич, и Заворотнюк ввели в искусственную кому. На следующий день пошли слухи о том, что Анастасия Заворотнюк могла вызвать начало онкологии применением стволовых клеток или процедурами ЭКО. Тогда же к Заворотнюк приехали родственники в больницу.

В воскресенье появилась информация о том, что

у Анастасии Заворотнюк обнаружили еще одну смертельную болезнь и врачи перевели ее на аппарат искусственного жизнеобеспечения.

В понедельник появилась информация, что о раке Заворотнюк распустил слух ее бывший продюсер, а на самом деле актриса сейчас не болеет.