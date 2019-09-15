На аппарате жизнеобеспечения: У Заворотнюк нашли еще смертельную болезнь

15 сентября 2019, 12:06

Анасастасия Заворотнюк через день после начала отека мозга была подключена к аппарату жизнеобеспечения. У актрисы нашли еще одну смертельную болезнь.

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк / Вконтакте

Актриса Анастасия Заворотнюк в состоянии искусственной комы была подключена к аппарату жизнеобеспечения. У нее обнаружена серьезная проблема с легкими.

Испорченный иммунитет Анастасии Заворотнюк спровоцировал ужасное осложнение - воспаление легких. Об этом пишут российские СМИ.

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Из-за химиотерапии на фоне "убитого" иммунитета у Насти Заворотнюк началось воспаление легких - это, как известно, инфекционное заболевание. Теперь, если иммунитет Заворотнюк был достаточно сильно поврежден, только вопрос времени, что может стать причиной смерти Заворотнюк - глиобластома рак 4 степени, или инфекция, которая распространяется по всему организму.

Примечательно, что ее представители до сих пор официально не подтвердили болезнь, а концертный директор и вовсе назвал все слухами и бредом.

Напомним, Анастасия Заворотнюк в реанимацию попала в пятницу 13 сентября. Тогда же появилась информация о том, что у Заворотнюк отек мозга.

Сначала врачи хотели делать операцию, и собрали консилиум.

Но потом они отказались от интенсивного лечения рака Заворотнюк.

Вечером 14 сентября к умирающей Анастасии Заворотнюк в больницу прибыли родственники.

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