Анастасия Заворотнюк умирает: кто распустил слухи о болезни

Анастасия Заворотнюк / Screenshot

Первым слухи о том, что Анастасия Заворотнюк страдает от онкологии объявил ее продюсер Стас Христов, который якобы обещал ее интервью о болезни.

После того, как Анастасия Заворотнюк уволила Стаса в августе 2019 года, он завил о том, что у нее отек мозга и ее готовят к операции. Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

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"14 сентября Анастасия и ее новый концертный директор запретили Стасу использовать имя Анастасии и все, что с ней связано. Стас сейчас в Германии, Анастасия в Ялте, с ней все нормально. Настя и ее директор понимают, что шумиха поднимает интерес к имени Заворотнюк, поэтому и молчат... Это их право, не мне судить их", - говорится в сообщении на один и телеграм-каналов некого неизвестного.

Он также утверждает, что лично знает Стаса и Анастасию, и сам все звонил проверял.

Напомним, что Стас действительно давал комментарии по поводу болезни Заворотнюк - он сказал сначала, что не может с ней связаться,а потом объявил, что она прислала ему сообщение "Бред. Отстань".

Информация о том, что Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию с отеком мозга появилась в пятницу 13 сентября.

Потом врачи якобы начали готовить Заворотнюк к операции и созвали консилиум.

Уже к ночи заговорили о том, что Анастасию ввели в искусственную кому.

На следующий день якобы к Заворотнюк в больницу приехал ее муж Петр Чернышев и мать.

А в воскресенье у Анастасии Заворотнюк началась пневмония и ее перевели на аппарат искусственного жизнеобеспечения.