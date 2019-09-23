"Неоперабельна": появилось заключение врачей по раку Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк / Instagram

Актриса Анастасия Заворотнюк более полугода больна раком, и боролась с его последней стадией. Последние недели Анастасия Заворотнюк провела в больнице под присмотром врачей. Но состояние Анастасии Заворотнюк сегодня остается безнадежным, сообщают врачи из центра, в котором она находится.

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"Опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельна", - говорится в новом сообщении о состоянии Анастасии Заворотнюк, которое опубликовал телеграм-канал Mash.

К такому выводу пришли врачи после трёхнедельного наблюдения актрисы, и теперь ее состояние будут поддерживать исключительно медикаментами.

Анастасия Заворотнюк сегодня остается в стабильно тяжёлом состоянии и проходит лечение в отделении терапии частной московской клиники.

"Рядом с ней постоянно находится директор, её периодически навещают самые близкие — дочь и мама. Супруг актрисы Пётр Чернышев был рядом с ней до самого последнего времени", - добавили в издании.

К слову, Петр Чернышев был вынужден временно вернуться к работе из-за запуска нового шоу.

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На днях соседка Анастасии Заворотнюк в больнице заявила, что актрису перестали лечить. Родные ждут, пока Анастасия Завортнюк умрет.

До этого пиарщица Анастасии Заворотнюк объявила, что СМИ высвечивают состояние Заворотнюк неправдиво.

Ранее в сеть слили информацию, в соответствии с которой Анастасия Заворотнюк никогда не была в коме, и из нее не выходила.

Только 13 сентября появилась информация о том, что у Анастасии Заворотнюк начался отек мозга из-за рака 4 степени она попала в реанимацию. субботы у нее начался паралич, и актрису ввели в искусственную кому.

В воскресенье у Анастасии Заворотнюк началась пневмония и отказ органов из-за инфекции - Заворотнюк поместили на аппарат искусственного жизнеобеспечения.

После этого в сеть слили информацию о трепанации черепа Анастасии Заворотнюк, и первые подробности состояния Заворотнюк и ее лечения.