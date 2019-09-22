"Это все": стало известно о последнем сообщении о здоровье Заворотнюк

Близкий друг Анастасии Заворотнюк, журналист Сергей Майоров рассказал о последнем сообщении, которое он получил от директора актрисы Марины Потаповой.

В комментарии на ntv.ru он решил высказал свое мнение относительно шумихи вокруг здоровья Заворотнюк, причем комментировать неподтвержденную информацию не стал.

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"Известно, что за важную информацию платят во всем мире. Кто, кому и сколько заплатил за повышенное, жесткое, циничное внимание к Анастасии Заворотнюк и ее семье — неизвестно. Домыслы, сплетни, слежка, круглосуточные звонки, многочисленные прогнозы — драма нагнетается каждый день. В какой больнице лежит, какая именно разновидность рака, выживет или не выживет, с кем останутся дети?", - подчеркнул журналист.

Майоров отметил, что регулярно переписывается с Потаповой и через нее передает приветы Заворотнюк.

"Последнее сообщение от нее на этой неделе было таким: "Мы тебя любим. Не верь. Пресса сильно преувеличивает". И это пока всё", - добавил Майоров.

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Напомним, ранее медики пролили свет на историю болезни Заворотнюк.