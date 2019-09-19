Готовят к операции: Анастасия Заворотнюк будет удалять опухоль

Анастасия Заворотнюк готовится у удалению рака/ Instagram

Анастасия Заворотнюк готовится продолжить противораковое лечение. Заворотнюк вышла из комы и пришла в сознании после уменьшения отека мозга.

Врач приближенный к лечению Анастасии Заворотнюк тайно рассказал о планах на лечение Анастасии Заворотнюк изданию КП.

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Он поведал, что выход из комы для Заворотнюк - весьма добрый знак, потому что это значит, что действует противоотечное лечение и антибиотиками - развитие инфекции в организме удалось остановить.

"Врачи выбрали правильный метод и сумели снять отек мозга и остановить развитие инфекции в ослабленном организме Анастасии.Теперь, когда она приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи и продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое. Да, удаление опухоли возможно даже в таком тяжелом случае. Глиобластома операбельна, правда, возможность благоприятного исхода значительно выше на ранних стадиях заболевания. Но у Анастасии очень хорошие шансы", - рассказал он об состоянии Заворотнюк.

До этого врачи раскрыли реальное состояние здоровья Заворотнюк. Но ранее они считали, что для успешного выздоровления Заворотнюк нужно чудо.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию 13 сентября с отеком мозга. До ночи у нее начался паралич, и ее ввели в искусственную кому. На выходных к ней срочно прибыли родственники, а в воскресенье ее перевели на аппарат искусственного жизнеобеспечения, так как у Заворотнюк развилась новая смертельная болезнь. Всплыли слухи о том, что у Заворотнюк начался отказ органов из-за инфекции.

Позже в сети всплыли подробности ее лечения в России, Польше и Германии. Журналистам рассказали о трепанации черепа в немецкой больнице.

Родственники Заворотнюк отказываются общаться со СМИ, поэтому журналисты осаждают больницу и предлагают миллионы за фото или интервью об Заворотнюк.