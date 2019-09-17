"Половина головы вскрыта": новые подробности состояния Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк / Соцсети

Анастасия Заворотнюк уже полгода как пережила тяжелейшую трепанацию черепа, пока находилась в люксовой больнице в Германии.

Анастасии Заворотнюк сразу сделали трепанацию черепа, как только обнаружили онкологию. Немецкие хирурги вскрыли Анастасии Заворотнюк полголовы, чтобы добраться до опухоли, пишет издание МК.ру.

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Анастасия Заворотнюк только 25 апреля прилетела из Германии после операции - прошло всего несколько дней после трепанации черепа. И в ту же ночь ей резко стало очень плохо - сильные головные боли, и высокое давление (около 149 на 90). Ей вызвали скорую, с которой девушка сама смогла пообщаться.

"Анастасия была в сознании, мило общалась, хотя встретила врачей в постели. Внешний вид Заворотнюк изменился — немецкие врачи делали трепанацию, половина головы была вскрыта, виднелись швы. И пополнела она, как и Жанна Фриске, это было видно уже тогда. Заворотнюк сама сообщила о своем диагнозе, стала показывать медицинскую документацию на немецком языке и жаловалась на головную боль", - говорится в сообщении.

Осторожные немецкие врачи назначили ей ибупрофен от боли, но он не полностью ее покрывал.

Простые российские врачи из скорой вкололи трамадол, после чего болевой синдром У Заворотнюк прошел. После такой дозы обезболивающего упало и давление.

Потом оказалось, что гормоны, которые Заворотнюк вводили от рака были одной из причин повышенного давления.

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Мама и дочь Заворотнюк тот вечер проводили с ней, а когда, девушке стало плохо, срочно позвонили Петру Чернышеву, который все время был на связи онлайн.

Напомним, о том, что Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию с отеком мозга из-за рака стало известно в пятницу 13 сентября.

Тогда продюсеры Заворотнюк отрицали ее проблемы со здоровьем. Врачи же тем временем созвали консилиум.

Из-за отека Мозга, Анастасию Заворотнюк готовили к операции, но потом отказались от интенсивной терапии.

К ночи 14 сентября Заворотнюк ввели в искусственную кому. Уже после этого появилаль информация, что актрису частично парализовало.

На выходных к Анастасии Заворотнюк срочно приехали родственники, и не отходят от нее.

А уже 15 сентября у Анастасии Заворотнюк обнаружили еще одно смертельное заболевание и перевели ее на аппарат искусственного дыхания.