Заворотнюк обречена: врачам предложили продать фото актрисы

Анастасия Заворотнюк / Instagram

После того, как вокруг Анастасии Заворотнюк выставили охрану, журналисты попытались подкупить персонал, чтобы получить уникальный эксклюзив.

За фото больной Анастасии Заворотнюк, которая по словам врачей обречена, предлагали семизначную суму, пишет издание Дни.ру.

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"Все хотят видеть, как изменила красавицу страшная болезнь, как располнела она, как выглядит обритая после трепанации черепа голова, как Настя лежит в реанимации, подключенная к аппаратам искусственного поддержания жизнедеятельности", - говорится в сообщении.

Журналисты стерли ноги в кровь оббивая пороги больницы, и отчаявшись, предлагали врачам миллион рублей за фото.

И это не предел - любому родственнику, который прибудет в студию и подтвердит диагноз Заворотнюк, предлагали три миллиона рублей.

Причем, в издании опасаются, что если родственники спокойно относятся к этому, то кто-то из медперсонала может не устоять.

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"Очень велик риск того, что кто-то из медицинского персонала может не побояться бога и "слить" в прессу так волнующие всех кадры", - пишет издание.

Напомним, родственники Заворотнюк объявили войну журналистам, и больница установила кордон из охраны против СМИ.

До этого знакомый Заворотнюк тайно слил подробности о болезни.

Ранее в сети появилась информация о том, что инфекция спровоцировала у Анастасии Заворотнюк отказ органов.

До этого в сети раскрыли подробности лечения Заворотнюк и посещения европейских клиник.