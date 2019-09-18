Болезнь Заворотнюк: родственники объявили войну журналистам

Анастасия Заворотнюк вышла из комы и сама дышит/ Instagram

Анастасия Заворотнюк вышла из комы и самостоятельно дышит, но вокруг нее поставили охрану, чтобы максимально сделать невозможным проникновение папарацци. Пока девушка находилась в коме, к ней уже пытались прорваться несколько съемочных групп.

Из-за слишком инициативных журналистов, больницу с Анастасией Заворотнюк усиленно охраняют, пишет телеграм-канал База.

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"48-летняя Анастасия сейчас лежит в частной элитной клинике в центре Москвы – из-за шумихи вокруг её заболевания к ней приковано пристальное внимание репортёров. На территорию клиники несколько раз пытались проникнуть съёмочные группы", - говорится в сообщении.

Сотрудникам больницы после таких наглых попыток пришлось выставить круглосуточную охрану на этаже и отдельно – прямо возле палаты, где лежит Анастасия.

Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию из-за отека мозга в пятницу 13 сентября. К ночи Заворотнюк ввели в искусственную кому, и поменяли медикаментозное лечение. На выходных у Анастасии Заворотнюк начались проблемы с дыханием - ей поставили диагноз пневмония.

После этого, Анастасию Заворотнюк перевели на аппарат искусственного жизнеобеспечения. Было замечено, как к ней приезжают родственники. Муж Заворотнюк Петр Чернышев оставил свое ледовое шоу, чтобы прибыть к жене.

В понедельник заговорили про отказ органов у Анастасии Заворотнюк. А потом ее близкий слил в сеть подробности о лечении Заворотнюк.