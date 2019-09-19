Врачи Заворотнюк раскрыли реальное состояние актрисы

Анастасия Заворотнюк / соцсети

Актриса Анастасия Заворотнюк сегодня в сознании, и дышит сама, но ее состоянии стабильно тяжелое - врачи продолжают медикаментозное лечение.

Подробности о лечении Анастасии Заворотнюк, которые сообщили врачи, опубликовал телеграм-канал Mash.

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Анастасии Заворотнюк проводят инфузионную терапию, направленную на то, чтобы убрать отек мозга и стабилизировать давление.

"Первостепенны антибактериальная терапия и терапия, направленная на коррекцию отека мозга. Артериальное давление также поддерживается с помощью специальных препаратов", - говорится в сообщении.

Врачи оценивают состояние Заворотнюк как стабильно тяжёлое.

Ранее появилась информация, что для того, чтобы Анастасия Заворотнюк выздоровела, необходимо чудо - врачи делают что могут. Продюсер Ласкового мая жестко прошелся по некоторым звездам шоу бизнеса, которые распространяли неадекватную информацию о Заворотнюк.

Журналисты уже несколько дней осаждают больницу Анастасию Заворотнюк, и предлагают миллионы за фото актрисы или интервью. Поэтому больница выставила дополнительную охрану, чтобы избавится от СМИ. Однако информация все равно как-то утекает.

Как известно, Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию с отеком головного мозга 13 сентября. Ночью ее ввели в искусственную кому, а на выходных поставили на аппарат искусственного жизнеобеспечения, потому что у нее началась пневмония. Позже появилась информация об отказе органов из-за инфекции.